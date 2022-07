Le président de Sassuolo confirme un accord avec West Ham pour Gianluca Scamacca

Dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Luis Campos pendant un bon moment, Gialuca Scamacca ne signera pas au club de la capitale cet été. En effet, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le président de Sassuolo a confirmé l'accord trouvé avec West Ham pour le transfert de son attaquant italien.

«Il y a un accord avec West Ham pour 36 millions plus 6M de bonus et 10% à la revente. Je suis sûr qu’il fera de grandes choses, il a un grand talent et c’est un très bon mec», a déclaré le dirigeant neroverdo dans les colonnes du quotidien transalpin au sujet du buteur de 23 ans. Une piste à oublier donc pour le PSG...