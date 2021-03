L1 : Rudi Garcia met la pression aux concurrents de l'OL

Le 13 mars 2020, l'OL aurait dû affronter le Stade de Reims. Finalement, la rencontre n'a pas eu lieu puisque la saison a été suspendue puis stoppée définitivement en raison de l'épidémie de coronavirus. Pratiquement un an plus tard jour pour jour, les Gones vont affronter Reims ce vendredi 12 mars. En conférence de presse, Rudi Garcia a été questionné sur le sujet. Le technicien français a surtout évoqué l'importance de cette rencontre dans la course au titre.

«J'espère que le 12 mars 2022 on jouera à Reims devant des spectateurs. Ca ne sert à rien de se retourner vers le passé. La France est le seul pays à avoir fait l'erreur d'arrêter son championnat. Aujourd'hui, on joue avant tout le monde et le but est d'être premier vendredi soir avant que les autres équipes de tête jouent. Tout le monde ne pourra pas prendre les trois points. On rentre dans la période des confrontations directes. Il y a Monaco-Lille ce week-end. On peut prendre des points si on gagne à Reims d'abord. On doit faire le maximum, on prendra des points à Monaco, Lille ou aux deux. Il faut tout faire pour gagner, ce match sera important.» Un premier tournant avant une fin de saison haletante.