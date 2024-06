EdF : la liste des U19 pour l’Euro avec Ethan Mbappé et Elyaz Zidane

À l’instar de leurs aînés, les joueurs de l’équipe de France U19 s’apprêtent à disputer l’Euro qui se tiendra du 15 au 28 juillet en Irlande du Nord. Opposés à la Turquie, le Danemark et l’Espagne dans le groupe B, les Bleuets tenteront d’aller le plus loin possible dans la compétition après avoir échoué aux portes de la finale lors de l’édition précédente. À ce titre, Bernard Diomède a communiqué la liste des 29 joueurs retenus pour le tournoi européen.

Dans le groupe du sélectionneur tricolore, on retrouve des joueurs habitués à la Ligue 1 comme le Parisien Ethan Mbappé ainsi que Jeanuel Belocian (Rennes) ou encore Christian Mawissa (Toulouse). À noter les présences des fils de deux anciens joueurs emblématiques de l’équipe de France, à savoir Elyaz Zidane (Réal Bétis) et Andrea Dacourt (Nice). Toutefois, cette liste élargie de 29 joueurs devra être réduite à 20 éléments d’ici la fin de la préparation de l’équipe de France qui débutera le 21 juin prochain.

Gardiens : Justin Bengui Joao, Lisandru Olmeta, Ewen Jaouen.

Défenseurs : Jeanuel Belocian, El Chadaille Bitshiabu, Yoni Gomis, Jérémy Jacquet, Saël Kumbedi, Christian Mawissa, Mamadou Sarr, Aboubaka Soumahoro, Elyaz Zidane.

Milieux : Mathys Amougou, Edoa Valentin Atangana, Mayssam Benama, Saïmon Bouabre, Mahamadou Diawara, Andréa Dacourt, Senny Mayulu, Ethan Mbappé, Dehmaine Tabibou Assoumani.

Attaquants : Ayman Aiki, Jean-Mattéo Bahoya, Mamadou Diakhon, Tidiam Gomis, Simon Elyan Kalamabyii Mukuta, Eli Junior Kroupi, Lucas Michal, Steve Ngoura.