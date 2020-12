Ldc : le groupe du PSG contre Basaksehir

Un match crucial pour la suite de la saison du PSG. Ce mardi, le club de la capitale doit gagner contre l'Istanbul Basaksehir pour assurer sa place en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour aller chercher les trois points, Thomas Tuchel doit faire face à des blessures.

L'entraîneur allemand a ainsi convoqué un groupe sans Mauro Icardi, Juan Bernat, Pablo Sarabia ou Julian Draxler, alors que ce dernier était annoncé de retour. Cependant, on retrouve évidemment Keylor Navas, Neymar, Kylian Mbappé, Moïse Kean, Angel Di Maria et Presnel Kimpembe pourtant incertain. A noter les présences de Fadiga et Pembélé côté titis.

Le groupe du PSG : Navas, Rico, Letellier - Dagba, Florenzi, Bakker, Kurzawa, Pembélé, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Diallo - Danilo, Paredes, Herrera, Gueye, Verratti, Fadiga, Rafinha - Neymar, Mbappé, Di Maria, Kean