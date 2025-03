Real Madrid : Kylian Mbappé se fait déchirer

D’un œil français, Kylian Mbappé n’a peut-être pas livré son meilleur match de la saison, hier, face à l’Atlético de Madrid, mais le Français n’a pas non plus rendu la pire prestation dans les rangs merengues. Pourtant, l’ancien attaquant du PSG est la cible de nombreuses critiques depuis hier soir en Espagne, aussi bien pour le niveau qu’il affiche lors de ses derniers matchs… que pour son manque de personnalité.

Hier, Mbappé a trop rarement griffé. Sa seule fulgurance de la soirée aura été cette chevauchée en solitaire ayant amené le penalty de son équipe… raté par Vinicius Junior. Le journal AS écrit par exemple : «Vinicius a été le meilleur joueur de l’équipe d’Ancelotti, et a progressé tout au long du match. Mbappé : disparu. Très statique. Il a eu des hauts et des bas avec Giuliano sur les corners. Et il est apparu à la 68e minute, avec cette course qui a échappé à Lenglet. De moins en moins en vue, il s’est retenu de tirer le penalty, mais a ensuite marqué le sien, le premier de la séance de tirs au but.»

Mbappé prend les critiques pour le penalty raté de Vinicius Junior

Mundo Deportivo écrit de son côté : «Madrid n’a pas réussi à se connecter à nouveau avec Mbappé, qui est à nouveau froid depuis plusieurs matchs, où il ne montre pas sa meilleure forme. N’importe qui aurait pensé que Mbappé tirerait ce penalty». Sur les ondes de la Cadena Ser, le champion du monde a aussi encaissé les critiques à la place de Vinicius, à qui il aurait, selon le journaliste Antonio Romero, dû prendre le penalty : «mais pouvez-vous imaginer Messi ou Cristiano Ronaldo fuir le ballon et ne pas tirer ce penalty ? »

«Si tu veux être le leader de cette équipe, tu dois tirer les penaltys. Mbappé est venu ici pour faire de ce Real Madrid le Real Madrid de Mbappé ; pour l’instant, c’est le Real Madrid de Vinicius. Si Mbappé n’a pas l’air en forme pour tirer un penalty, il n’est pas en forme pour porter haut les couleurs de l’équipe.» Au sein de notre rédaction, l’ancien Parisien a été noté 4 pendant que de son côté, le journal L’Équipe se veut toutefois optimiste en lui attribuant la note de 5 et en affirmant que le Français «peut entretenir ses rêves de Ballon d’Or.» Il faudra quand même montrer plus.