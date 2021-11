MU : Ole Gunnar Solskjaer ravi de l'implication de CR7

Samedi, Manchester United dispute un derby crucial face à Manchester City en Premier League. Un choc face au champion en titre qui peut définitivement ôter les doutes qui entourent la formation dirigée par Ole Gunnar Solskjaer depuis la débâcle face à Liverpool (0-5). Pour renverser City, les Red Devils pourront compter sur un Cristiano Ronaldo en grande forme. Auteur d'un doublé face à l'Atalanta en Ligue des champions (2-2), l'attaquant portugais a une nouvelle fois sauvé les siens. Et Solskjaer s'en frotte les mains...

« C'est l'un des meilleurs joueurs qui ait jamais joué sur cette planète et son impact sur et en dehors du terrain a été absolument immense. La façon dont il se comporte, comment les gens peuvent dire que c'est négatif ? Je ne peux pas le comprendre. Il marque des buts, travaille pour son équipe et est un très grand pro, » a ainsi décrypté le manager norvégien en conférence de presse. Ronaldo appréciera l'hommage...