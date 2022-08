Ludovic Blas revient sur sa décision de rester au FC Nantes

En conférence de presse après la victoire acquise face à Toulouse (3-1), le milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, est revenu sur le feuilleton qui a animé le mercato estival des Canaris : son avenir. «J'avais un bon de sortie dans un premier temps, après il s'est passé certaines choses avec le LOSC et je crois qu'il y avait un accord. Ce sont les présidents qui décident et être dans l'incompréhension comme ça, c'était trop pour moi. J'ai peut-être activé quelque chose qui a fait un peu de bruit, mais ça m'a aidé. (...) Je suis là parce que j'en ai envie. Dans ma tête, ça m'est arrivé de me dire : "j'ai envie de partir", et c'est ce qu'il s'est passé, mais il me reste deux ans de contrat, je suis assez large pour le coup, dans ma tête on continue comme ça, après peut-être que je prolongerai, il y aura des discussions. Le plus important, ce n'est pas la prolongation, c'est que je sois là cette année.»

L'ancien Guingampais s'est également confié sur la discussion avec son entraîneur Antoine Kombouaré, qui l'a aidé à faire le point sur sa situation à Nantes et le convaincre ainsi de rester à la Beaujoire : «je suis parti voir le coach parce que je n'avais pas de réponse et que je n'étais pas bien dans ma tête. Il l'a compris, c'est pour ça qu'il m'a dit que je n'allais pas débuter contre Toulouse. Ce que j'ai fait ça a marché, au final j'ai eu des réponses le lendemain. J'avais besoin de réponses pour continuer l'aventure, tout simplement. Dans tous les cas, j'allais être content, parce que franchement, on ne va pas se mentir, ici on est bien, il y a la Coupe d'Europe et tout. Il fallait juste me dire oui ou non. Il m'a dit non, il m'a dit pourquoi, maintenant tout est carré.»