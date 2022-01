Le vestiaire de Manchester United au bord de l'implosion, l'affaire Romelu Lukaku fait réfléchir Chelsea dans le dossier Erling Haaland

La suite après cette publicité

MU au bord de l'implosion

Les propos de Luke Shaw après la défaite de Manchester United contre Wolverhampton (0-1) lundi soir ont secoué la presse britannique. Du coup, plusieurs tabloïds ont voulu savoir ce qui se passait dans le vestiaire de MU et les révélations ce mercredi matin sont fracassantes. Pour le Daily Mirror, les joueurs n'ont jamais été aussi «divisés». Entre ceux qui pensent qu'il y a des passe-droits pour certains et les autres. The Sun écrit que la situation est «une bombe à retardement» pour Manchester et c'est pourquoi 11 joueurs de l'effectif voudraient partir. Ralf Rangnick essayerait de tenir tout ce petit monde, mais avec beaucoup de difficultés. Et l'Allemand pourrait finir par s'épuiser et échouer dans sa mission, à savoir redresser le club. Pour le Daily Mail, Manchester United est devenu une entité «toxique», où les joueurs font la loi et «tuent chaque entraîneur» qui passe depuis plusieurs saisons maintenant.

Le PSG ouvert à un départ d'Icardi

Mauro Icardi est plus que jamais sur le départ si l'on en croit les informations de Tuttosport et de L'Équipe ce matin. Les deux médias sont d'accord pour indiquer que l'attaquant argentin devrait bientôt quitter le Paris Saint-Germain. Surtout que les dirigeants parisiens auraient enfin donné leur accord afin que cela arrive. Cependant, les deux journaux sont en désaccord sur un détail : alors que le quotidien italien affirme que le PSG est désormais ouvert à une offre de prêt de la Juventus, L'Equipe explique dans son édition du jour que Paris veut certes le voir partir, mais seulement sous la forme d'une vente. Un prêt n'intéresserait pas les Parisiens. Qui dit vrai ? Réponse dans les prochaines semaines.

Pourquoi l'affaire Lukaku et le dossier Haaland sont liés

L'affaire Romelu Lukaku va sans doute laisser des traces à Chelsea. Malgré les excuses publiques de l'attaquant belge, acceptées par son entraîneur Thomas Tuchel, l'atmosphère devrait rester bizarre durant quelques semaines chez les Blues. On ne sait pas si le technicien allemand à la rancune tenace, mais Sport Bild nous explique ce matin que si Tuchel n'arrive pas à complètement tourner la page dans les prochains mois avec Lukaku, il pourrait alors demander à ses dirigeants de recruter Erling Haaland la saison prochaine. Chelsea avec sa puissance financière quasi illimitée ferait partie des favoris pour accueillir le Norvégien. Au même titre que le Real Madrid. Alors que le magazine ne croit pas à une arrivée au FC Barcelone, vu les difficultés financières du club blaugrana. Mais comme nous vous l'expliquions dans notre JT hier, le président Laporta et l'agent du joueur, Mino Raiola, auraient déjà un pacte pour le faire signer en Catalogne. Le suspense demeure intact.