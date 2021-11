LdC, PSG : Kylian Mbappé absent de l'entraînement à deux jours du match à Man City

Légère frayeur à Paris. Ce mercredi (21 heures), le Paris Saint-Germain se déplace en Angleterre pour aller y défier Manchester City, dans le cadre de la 5ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Une affiche de prestige à l'Etihad Stadium qui pourrait être décisive dans la course à la première place du groupe 1, actuellement occupée par les Cityzens, avec un point d'avance sur les Rouge et Bleu.

Et alors que Mauricio Pochettino, dont l'avenir fait jaser ces dernières heures, espère pouvoir s'appuyer sur son trio Mbappé-Neymar-Messi pour aller chercher les trois points outre-Manche, RMC Sport révèle ce lundi que Kylian Mbappé (22 ans) était absent de la séance d'entraînement collective dans la matinée. Le média se veut toutefois rassurant : l'international français semble malade et la situation n'est pas plus préoccupante que cela.

