Barça : Ousmane Dembélé donne ses références à son poste

Au fil des saisons, Ousmane Dembélé commence à devenir un joueur de plus en plus régulier. Alors que ses premières années avec le FC Barcelone ont été compliquées, l’international français a su renverser la vapeur. Cette saison, malgré une blessure de février à avril, l’ancien joueur de Rennes a peut-être réalisé son meilleur exercice sous les couleurs des Blaugranas.

En 35 matches toutes compétitions confondues, l’ailier de 26 ans a inscrit huit buts et délivré neuf passes décisives. Surtout dans le jeu, Dembélé est devenu beaucoup plus déterminant pour les Catalans. Dans un entretien accordé à MARCA, l’attaquant passé par Dortmund a dévoilé les noms des joueurs qu’il admire évoluant à son poste. « A mon poste, je dirais Mahrez, Vinicius, Leao et Sané. » Joli casting !

