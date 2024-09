Ce qu’il faut retenir de la carrière d’Enzo Zidane

Un nom dur à porter. Avoir pour père un Ballon d’or, champion du monde, champion d’Europe, légende du football français et du Real Madrid et de faire carrière dans le football derrière n’est pas évident. Enzo Zidane ne dira pas le contraire. Lancé avec la réserve du Real Madrid il y a dix ans, le 16 novembre 2014 contre l’UD Conquense, le jeune milieu offensif voulait marcher dans les pas de son père. Alors âgé de 19 ans, Enzo Zidane découvre doucement, mais sûrement un niveau de compétition élevé avec la 3e division espagnole. Avec huit matches pour sa première saison, il enchaîne avec un exercice 2015/2016 solide où il inscrit 2 buts et délivre 10 passes décisives en 38 matches. Deux premières saisons avec la Castilla où il aura passé un an et demi sous les ordres de son père Zinedine.

La suite après cette publicité

Ce dernier avait d’ailleurs parlait de ce qu’il pensait de son fils en tant que football dans un entretien pour Die Welt en février 2015 : «tout se passe bien. Je le traite comme je traite les autres joueurs. Enzo est-il aussi bon que son père ? Non (Rires) ! Pas encore. Mais il n’a que 19 ans. Ce serait incroyable qu’il soit aujourd’hui aussi bon que je l’étais à mon meilleur niveau. J’espère pour lui qu’il le sera et même qu’il parviendra à être meilleur que moi.» Commençant à devenir référencé à ce niveau de compétition, Enzo Zidane restera encore une année au Real Madrid lors de l’exercice 2016/2017 où il inscrira 5 buts et 5 offrandes en 32 matches avec la réserve et sera même le capitaine de l’équipe. Il y connaîtra d’ailleurs ses premières convocations à 21 ans avec l’équipe première et disputera un seul match en tant que Merengues en Copa del Rey contre Cultural Leonesa (6-1). Entré en jeu à la place d’Isco à la pause, il s’offrira d’ailleurs un but.

À lire

Lucas Vazquez et le Real Madrid marquent dés les premières secondes contre Alavés !

L’après Madrid a été compliqué

«Débuter avec le Real Madrid et marquer un but est un rêve et je suis très content que cela se soit produit au Bernabeu et avec une victoire au bout. Cela a été une très belle soirée. Il fallait attendre mon heure et elle est arrivée. Mais ce n’est qu’un début, il faut continuer à travailler pour obtenir d’autres opportunités et aider l’équipe» confiait d’ailleurs Enzo Zidane après cette rencontre, ce sera finalement son dernier moment marquant avec la Casa Blanca. Voulant enfin prendre l’envol dont sa carrière avait besoin à 22 ans et connaissant la difficulté à s’imposer au Real Madrid, Enzo Zidane prendra le chemin du Pays basque et du Deportivo Alavés. Et c’est là que sa carrière va petit à petit s’enliser. S’il disputera deux des trois premiers matches des Basques en Liga contre le FC Barcelone et le Celta de Vigo, il ne rejouera plus par la suite en Liga. Pas dans plans de Gianni De Biasi qui a rapidement remplacé le coach Luis Zubeldia alors que ce dernier raffolait de profils techniques, Enzo Zidane va totalement disparaître. Quatre apparitions avec deux matches de Copa del Rey en plus et c’est tout. Il sera poussé vers la sortie à l’hiver et rejoindra la Suisse.

La suite après cette publicité

Signant pour Lausanne, il va retrouver quelques sensations en devenant rapidement titulaire et en inscrivant 2 buts et 1 offrande en 16 matches. Malheureusement pour lui, le club helvète terminera dernier de son championnat et sera relégué en deuxième division. Essayant un retour en Espagne en se faisant prêter au Rayo Majadahonda, Enzo Zidane apportera sa pierre à l’édifice en alternant titularisations et entrées en jeu (33 apparitions) mais aura finalement un faible impact sur son équipe et se retrouvera là aussi relégué pour deux petits points. Revenu de son prêt à Lausanne, il ne sera finalement pas conservé et devra s’engager libre du côté du Portugal où le cauchemar va se poursuivre. Dans un club qui sera relégué à la fin de la saison, il ne disputera que 11 matches pour 2 buts et partira à l’hiver pour Almeria. Rejoignant un projet ambitieux, Enzo Zidane ne jouera pas beaucoup plus avec 4 apparitions et sera libéré en octobre 2020.

Un échec en France et un troisième retour en Espagne

Restant presqu’un an sans club et sans joueur, Enzo Zidane fera le pari de rejoindre la France à 26 ans et plus précisément le club de Rodez en Ligue 2. Voulant trouver un environnement sain et stable où il pourra se recentrer sur le football, Enzo Zidane arrivait avec beaucoup de motivation : «j’ai envie de prendre du plaisir sur le terrain. De profiter. J’ai l’ambition de faire quelque chose ici sur la durée. J’espère trouver un club pour m’épanouir et j’espère que le RAF sera ce club. Mon jeu ? J’aime casser les lignes avec des passes, ou créer des décalages. Je suis un joueur d’équipe. Je suis plutôt passeur, mais j’aime marquer.» S’il s’incorpore dans le groupe sur la première partie de saison, il disparaîtra de l’équipe à partir de février lorsque le club était concerné par le maintien. Avec seulement 445 minutes disputées avec Rodez en 16 apparitions, Enzo Zidane aura finalement connu un retour quelconque. Pas conservé, il optera finalement pour un nouveau retour en Espagne du côté de la banlieue de Madrid à Fuenlabrada.

La suite après cette publicité

En troisième division, il saura se montrer à son avantage avec 1 but et 4 offrandes en 29 matches et là encore les mots étaient les mêmes avec cette envie de stabilité : «Fuenlabrada peut m’apporter beaucoup, surtout profiter à nouveau du football, ce qui ces dernières années a été compliqué. Je suis venu pour retrouver de la stabilité et profiter à nouveau du football, redevenir footballeur. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Je suis un joueur qui aime avoir le ballon et quand l’équipe l’a, je peux en prendre soin. J’ai la capacité de faire la dernière passe. Pour tout le reste, je vais toujours donner le maximum parce que le football est un va-et-vient permanent.» Resté encore une fois qu’un an dans ce club, Enzo Zidane était libre depuis juillet 2023. Resté plus d’un an sans jouer, il a finalement décidé de raccrocher les crampons à 29 ans. Si ses performances en troisième division espagnoles ont été bonnes et que sa qualité technique a été remarquée, son adaptation au plus haut niveau et la stabilité lui auront manqué.