ASSE : l’arrivée d’un joker médical n’est pas prévue

Bon dernier de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne vit un début de saison très compliqué. Les Verts n’ont toujours pas gagné la moindre rencontre en neuf matchs disputés. De quoi créer des tensions, qui se sont matérialisées par les incidents lors de la réception d’Angers le 22 octobre dernier, peu avant le coup d’envoi.

Les supporters pouvaient espérer voir un joker médical arriver afin de renforcer l’effectif, un espoir vite éteint par Claude Puel jeudi en conférence de presse. L’entraîneur stéphanois a affirmé « qu’il n’y avait pas de perspectives » de voir un joueur supplémentaire arriver, même si la cellule de recrutement continue son travail, rapporte Le Progrès. Il faudra peut-être attendre le mercato hivernal et la CAN, qui va fortement impacter Saint-Étienne. « On verra en temps utile. Ce sont des choses embêtantes », a poursuivi Puel.