Caqueret ouvre le score, les Bleuets gèrent leur écart (1-0)

64e - Plusieurs changements pour les Bleuets : Kalimuendo, Gouiri, Lukeba et Barcola sont remplacés par Adli, Olise, Wahi et Diakité.

62e - Quel manqué de Kalimuendo !

Alors qu’il était seul face au gardien, l’avant centre rennais prend tout son temps et ne voit pas le retour d’un adversaire dans son dos et finit par perdre le ballon.

61e - Barcola part du côté droit et rentre dans l’axe, il essaie de servir Koné dans l’intervalle mais Garcia se couche rapidement sur le cuir.

60e - Nouvelle percée de Gouiri qui opte encore pour l’option individuelle, son tir ne trouve pas le cadre.

58e - Contre favorable pour Kalimuendo qui parvient à rentrer dans la surface côté droit, il prend sa chance mais c’est contré par un défenseur.

57e - C’est au tour du Mexique de faire ses premiers changements, on espère que ce sang neuf va relancer le rythme de cette partie.

54e - Munoz Lopez frappe un coup franc depuis le côté droit, c’est rapidement repoussé par un défenseur français.

51e - La possession est mexicaine depuis quelques instants, la défense français fait preuve de solidité et de compacité.

49e - Magnifique raid solitaire de Gouiri qui part du côté gauche, il efface plusieurs défenseurs avant de voir son tir être contré par un adversaire revenu de nulle part.

48e - Vilaine faute de Munoz Lopez sur Kalulu, il est logiquement averti.

46e - Début de la seconde période

Le jeu reprend à Grenoble, les Français ont effectué l’engagement. A noter que Le Fée a pris la place de K.Thuram.

Mi-Temps !

C’est la pause à Grenoble, la France mène 1-0 face au Mexique grâce à un but de Caqueret. Les Bleuets ont globalement dominé les débats durant ce premier acte, le rythme était assez lent avant que les hommes de Sylvain Ripoll haussent le ton. En face, les Mexicains semblent assez limités notamment sur le plan physique.

45e - Il y aura deux minutes de temps additionnel.

43e - Il y a le feu dans la surface mexicaine

Succession d’actions pour les Bleuets dans la surface adverse, les visiteurs s’en sortent miraculeusement en ne concédant pas un 2e but.

41e - Passe très audacieuse de Gouiri vers Kalimuendo, son ballon est beaucoup trop puissant et part à toute vitesse en sortie de but.

39e - Les Mexicains tentent de jouer plus haut dans ces dernières minutes et de pourquoi pas provoquer une erreur des Bleuets.

36e - Ce but semble avoir libérés les Bleuets, on sent également que ça commence à piocher sur le plan physique chez les visiteurs.

34e - BUUUT pour la France !!

Barcola sert Gouiri dans la surface, ce dernier sert Caqueret en retrait, le capitaine des Bleuets tire du gauche sans contrôle et trompe Garcia. Le Stade des Alpes fait entendre son soulagement !

32e - Centre de Gonzalez depuis le côté droit, Lukeba est présent au point de chute et repousse ce ballon dangereux.

30e - Longue phase de conservation de balle des tricolores, cela n’inquiète toutefois absolument pas l’arrière garde mexicaine.

27e - Ce match a du mal à s’enflammer, les Bleuets jouent de manière stéréotypée pour le moment avec peu de folie.

24e - Pause fraicheur pour les 22 acteurs, les coachs en profitent pour distiller quelques conseils à leurs joueurs.

23e - Gouiri prend sa chance !

Très belle frappe du Rennais mais c’est une nouvelle fois Garcia qui est sur la trajectoire. Le corner consécutif à ce temps fort ne donne rien.

21e - Les Mexicains posent enfin le pied sur le cuir, Monreal tente une remise vers son attaquant depuis le côté droit mais c’est Meslier qui est le premier sur le ballon.

18e - Nkounkou proche d’ouvrir le score !

Gouiri décale son latéral gauche dans la surface, le joueur de l’ASSE frappe au ras du sol et oblige Garcia à sortir une belle parade.

17e - Corner côté droit pour les Bleuets, c’est assez mal tiré et donc sans danger.

15e - Caqueret se charge d’un coup franc excentré côté droit, son centre ne trouve personne et file en sortie de but.

13e - Contre attaque bien menée par les Bleuets, Barcola essaie de trouver Kalimuendo sur sa gauche mais son ballon est trop profond.

12e - Corner côté gauche pour le Mexique, c’est joué à deux et ça ne donne rien.

10e - Les Français tentent de presser haut mais cela ne paie pas pour le moment, les Mexicains ne sont pas en danger.

8e - Belle conservation de balle de Carrillo qui provoque la faute de Caqueret à 40 mètres du but de Meslier.

6e - Barcola est recherché sur le côté droit, Gomez Molina le devance et dégage le ballon en touche.

4e - Les Bleuets ont le pied sur le ballon pour le moment, on est sur une longue phase de construction.

2e - Vilaine faute de Caqueret qui reçoit le premier carton jaune de ce match.

1ère - C’est parti !

Coup d’envoi de ce match amical entre la France et le Mexique, les Mexicains ont engagé.

18h25 : les joueurs entrent sur la pelouse, les hymnes nationaux vont maintenant retentir.

18h20 : le coup d’envoi approche, ça va démarrer dans dix minutes à Grenoble.

18h10 | Une confiance à retrouver

Les Espoirs sont sur une série de quatre matchs sans victoires (3 nuls et 1 défaite). Même si les qualités de cette équipe sont évidentes, une victoire ce soir est impérative pour acquérir de la confiance.

18h | Dernière étape avant l’Euro

Unique match de préparation en vue de l’Euro, cet affrontement face au Mexique doit servir de tremplin aux Bleuets en vue de l’échéance continentale.

17h 40 | Le XI de la France

1️⃣1️⃣ 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 🔥



Dernier match de préparation pour nos Espoirs face au Mexique, avant de débuter l'Euro la semaine prochaine 👊



Coup d'envoi à 18h30 sur CANAL+ FOOT 📺 pic.twitter.com/WP98cQefWr — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2023

17H30 | Bienvenue au Stade des Alpes !

Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match amical entre l’équipe de France Espoirs et le Mexique Espoirs. Le coup d’envoi sera donné à 18h30 au Stade des Alpes.