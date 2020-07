Leicester - Manchester United : les compositions sont là

La 38e et dernière journée de Premier League offre un choc de titan entre le cinquième Leicester et le troisième Manchester United. Les deux équipes s'offrent un duel crucial dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Dans le même temps, [Chelsea croisera le fer avec Wolverhampton (dans une rencontre à suivre sur notre live commenté). A domicile, Leicester se présente dans un 3-5-2 avec Kasper Schmeichel comme dernier rempart. James Justin, Jonathan Evans et Wes Morgan forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Marc Albrighton et Luke Thomas tandis que le milieu est constitué de Youri Tielemans, Hamza Choudhury et Wilfred Ndidi. Kelechi Iheanacho accompagne Jamie Vardy en attaque.

De son côté, Manchester United utilise son onze type aligné en 4-2-3-1. Dernier rempart des Red Devils, David De Gea est devancé par Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Brandon Williams. Nemanja Matic et Paul Pogba assurent le double pivot. Enfin, Mason Greenwood, Bruno Fernandes et Marcus Rashford soutiennent Anthony Martial en attaque.

Les compositions :

Leicester : Schmeichel - Justin, Morgan, Evans, Thomas - Albrighton, Choudhury, Ndidi, Tielemans, Thomas - Iheanacho, Vardy,

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams - Matic, Pogba - Greenwood, Fernandes, Rashford - Martial