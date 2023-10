Ballon d’Or 2023 : Lionel Messi analyse la future rivalité Mbappé-Haaland

La cérémonie du Ballon d’Or 2023 avait lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. Et sans surprise, c’est l’attaquant argentin, Lionel Messi qui a été sacré pour la 8ème fois de sa carrière. Une récompense qui souligne sa victoire à la dernière Coupe du Monde. Il en a profité pour rendre hommage à ses malheureux jeunes et prodigieux concurrents perdants Erling Haaland et Kylian Mbappé :

«Ce sont deux joueurs extraordinaires. J’ai partagé deux ans dans le même club que Kylian et je connais son talent. On a partagé nos entrainements et les matches. Je connais son immense talent. C’est un joueur encore très jeune. Tous les deux d’ailleurs. Je sais qu’à l’avenir on les retrouvera. Erling a une carrière extraordinaire. il a remporté différents titres. Je suis convaincu que, très bientôt, ils seront lauréats de ce Ballon d’Or»