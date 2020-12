PSG : Thomas Tuchel a identifié son nouveau club

Un réveillon compliqué pour Thomas Tuchel. Même si le Paris St-Germain ne l'a pas encore officialisé, tout porte à croire que l'entraîneur allemand ait été limogé pour être remplacé par Mauricio Pochettino. Une nouvelle surprenante et brutale. Et l'accord pour la rupture du contrat serait déjà ficelé : l'ancien de Dortmund va partir avec une indemnité de 6 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Mais le technicien va devoir trouver un endroit où rebondir. Bild le comprend bien. Et si son nom a un jour été lié à Manchester United, il se verrait plutôt dans un autre club anglais. D'après les informations du média d'outre-Rhin, le coach aurait des vues sur Chelsea où Frank Lampard connaît une période difficile et où une association avec Kai Havertz, Timo Werner et Antonio Rüdiger lui plairait beaucoup.