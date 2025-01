Florentino Pérez tape du poing sur la table pour l’avenir de Vinicius Jr, Naples va devoir trancher entre deux pistes XXL

L’avenir de Vinicius Jr fait encore parler

Sport fait une nouvelle fois le point sur l’intérêt de l’Arabie saoudite pour Vinicius Jr. Pour le moment, le joueur souhaite rester au Real Madrid et c’est aussi l’idée du club. Des discussions sont prévues l’été prochain pour évoquer une prolongation jusqu’en 2029, date de la fin du mandat de Florentino Pérez. Pour autant, le président du Real Madrid ne fermera pas la porte à un départ de Vinicius si le Brésilien cède aux sirènes du Golfe et de son offre XXL. Par contre, l’Arabie saoudite est prévenue, il faudra lâcher 1 milliard d’euros, soit le montant de sa clause. Encore une fois, le Real est parti pour vivre un mercato estival agité avec l’avenir de son numéro 7 au centre de l’attention.

Naples doit choisir le remplaçant de Kvaratskhelia

Pour Naples, tout va bien sur le terrain avec la nouvelle victoire de prestige contre la Juventus samedi. Pour autant, on est toujours en quête d’un successeur à Kvara. Le Corriere dello Sport parle de deux pistes : Alejandro Garnacho et Karim Adeyemi. L’ailier de Manchester United était la priorité, mais il n’y a pas d’accord avec Manchester United qui attend 10 millions de plus que les 50 offerts par Naples. Pour Karim Adeyemi en revanche, le dossier pourrait se boucler pour une somme inférieure, ce qui faciliterait le coup pour le leader de la Serie A. Le Borussia Dortmund est prêt à le laisser partir, il faudra voir si Naples veut aller plus loin dans ce dossier.

Kylian Mbappé veut faire mieux que CR7

Justement à Madrid, tout va pour le mieux. Demandez à Kylian Mbappé qui fait mieux que marcher sur les plates-bandes de Cristiano Ronaldo puisqu’il est parti pour faire une meilleure première saison que lui. Avec son triplé contre le Real Valladolid samedi soir, l’international français a confirmé son retour en très grande forme, une aubaine pour le Real Madrid qui attendait avec impatience que le meilleur buteur de l’histoire du PSG confirme son statut. Marca parle chiffres, Kylian Mbappé a déjà marqué 21 buts cette saison, Ronaldo s’est arrêté à 33 pour sa première saison avec le Real. Sachant qu’on n’est qu’en janvier et que Mbappé semble avoir retrouvé son rythme de croisière, on a du mal à l’imaginer s’arrêter avant ce total de 33.