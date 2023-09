EdF Espoirs : Mathys Tel est déjà un casse-tête pour Thierry Henry

L’équipe de France Espoirs doit affronter le Danemark lors d’un match amical ce jeudi avant de retrouver la Slovénie le 11 septembre prochain pour le début des qualifications à l’Euro 2025 qui aura lieu en… Slovénie. Avec leur nouvel entraîneur aux manettes, en la personne de Thierry Henry, les Bleuets devront rapidement faire oublier les échecs passés pour préparer au mieux les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu en France ! Le sélectionneur des jeunes pousses françaises a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de ses joueurs, dont un certain Mathys Tel en particulier. Ce dernier n’est pas sélectionné.

Mais l’ancien joueur du Stade Rennais, aujourd’hui au Bayern Munich, pose un véritable casse-tête à Thierry Henry comme l’a confié en rigolant l’entraîneur des Bleuets en conférence de presse lundi. «J’ai discuté avec lui, il a eu une explication et il l’a très bien comprise. Je continue à le suivre, car il est en train de bousculer la hiérarchie dans un club comme le Bayern Munich. Mais il faut être patient, c’est un bon gamin, il me pose des problèmes et ça va être compliqué de ne pas l’appeler s’il continue», a notamment lâché le sélectionneur des Espoirs avec un sourire. Le groupe vit bien !