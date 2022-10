OM-Sporting | Streaming : comment regarder le match en direct

Étincelant en Ligue 1, l'Olympique de Marseille doit maintenant prouver en Ligue des Champions. Désireux de renouer avec le succès en Coupe d'Europe, les Phocéens semblent plus armés que jamais pour sortir des poules cette saison. Pour cela, il faudra d'abord remporter une première victoire. Et les hommes d'Igor Tudor vont justement affronter le Sporting CP, au Vélodrome, ce mardi pour le compte de la 3ème journée de la C1.

La suite après cette publicité

Après avoir été défait par les Spurs de Tottenham dès la première journée (0-2), les Marseillais n'ont pu lutter contre l'Eintracht Francfort pour leur première de la saison au Vélodrome, en LdC (0-1). Sur le papier, le club portugais du Sporting ne parait pas spécialement meilleur que les Allemands, mais au point de vue comptable, la réalité est tout autre. L'OM, qui a remporté la compétition en 1993, devra prendre très sérieusement la réception des Vert et Blanc, leaders du groupe avec deux succès consécutifs.

Les Portugais avaient fait une forte impression lors de la première journée, où ils avaient pulvérisé Francfort dans leur propre enceinte (3-0). Un résultat surprenant, qu'ils avaient confirmé à domicile contre les Spurs de Tottenham, en s'imposant face aux Londoniens (2-0). Ils ne devraient donc pas vraiment avoir de pression face au troisième adversaire de leur poule.

Mais que les fans marseillais se rassurent. Le club olympien, qui réalise un début de saison phénoménal en Ligue 1, possède de solides arguments. Avec neuf victoires et seulement deux nuls concédés, les hommes de Tudor restent invaincus en Championnat et compte sur la force du 3-5-2 pour faire un résultat. Alors qu'ils n'avaient pas joué contre Angers, ce week-end (3-0), Alexis Sanchez et Nuno Tavares devraient être alignés face au club portugais. Comme annoncé, Eric Bailly est bel et bien de retour et devrait même débuter dans la défense centrale olympienne. Du côté du club portugais, le coach Ruben Amorim, dont le nom avait été évoqué au PSG l'été dernier, proposera un 3-4-3 avec une triplette offensive redoutable composée de l'ancien joueur du Barça Francisco Trincao, Marcus Edwards et Pedro Gonçalves.

Regarder le match de foot OM-Sporting en streaming

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir, une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur RMC Sport. Depuis le début de la saison, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant l'OM au Sporting sur Canal Plus Foot ou sur RMC Sport 1, ce mardi soir, à 18h45. Spectacle garanti à l'Orange Vélodrome de Marseille pour cette rencontre ultra décisive pour la suite de la saison olympienne. Car en cas de défaite, le rêve d'une qualification en phase finale de la C1 s'éloignerait grandement pour la formation présidée par Pablo Longoria.

Si vous n'avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de cette troisième journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce match ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès total à BeIN SPORTS comme cela, vous pourrez regarder 100 % de la Ligue des Champions toute la saison, de quoi profiter également des autres chocs de la semaine avec notamment Inter Milan-FC Barcelone, Chelsea-Milan, Séville FC-Borussia Dortmund ou encore Real Madrid-Shakhtar Donetsk.

Comment regarder le streaming OM-Sporting ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cet OM-Sporting directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installée tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par Davide Massa. A 41 ans, l'homme en noire exerce en Serie A depuis 2011 et a déjà arbitré à 9 reprises en Champions League. En C1, cette saison, il a arbitré notamment la rencontre Séville FC-Manchester City (0-4) le 6 septembre 2022.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match OM-Sporting CP.