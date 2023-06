PSG : le salaire offert à Marco Asensio est connu !

La suite après cette publicité

Cette fois, tous les signaux semblent indiquer que Marco Asensio va quitter quitter le Real Madrid pour aller au Paris Saint-Germain. Plus tôt dans la journée, les médias espagnols ont confirmé que le joueur de la Casa Blanca avait préféré le club de la capitale à Aston Villa.

Cet après-midi, The Athletic vient de confirmer lui aussi qu’Asensio a bien décidé de rejoindre les Rouge et Bleu. Le média anglais a même dévoilé le salaire qu’a offert le PSG au Merengue. Asensio touchera ainsi 10 M€ par an, bonus compris. Pour rappel, le Real Madrid lui a proposé une prolongation assortie d’un salaire annuel de 4 M€.

