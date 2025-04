Real Madrid : la grosse punchline de Vinicius Jr

Vinicius Jr est un joueur plutôt clivant, qui ne laisse personne indifférent. Si ses qualités footballistiques sont indéniables malgré des prestations un peu en-dessous cette saison, le Brésilien est souvent critiqué à cause de certains comportements sur le terrain et des attitudes considérées comme non fair-play.

Et dans un extrait de son documentaire Netflix qui sera en ligne le 15 mai prochain, le numéro 7 du Real Madrid a tenu à faire passer un message. « On ne me paye pas pour être aimable, on me paye pour marquer des buts », a-t-il expliqué. Toujours est-il que dernièrement, les buts peinent à venir, avec 8 buts inscrits toutes compétitions confondues en 2025…