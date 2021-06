EdF : Jérôme Rothen pense que Didier Deschamps n’est pas loin de démissionner

Et si cette élimination en huitième de finale de l’Euro face à la Suisse était le dernier match de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France ? Après cette défaite surprise, nombreux sont ceux qui estiment que DD arrive au bout d’une aventure. C’est le cas de Jérôme Rothen qui pense que l’ancien coach de l’OM est peut-être sur la fin d’un cycle.

« Là où je me dis qu’il n’est pas loin de démissionner, c’est dans toute l’approche de la compétition, comment il a géré ses joueurs, même tactiquement, je trouve qu’il y a quelque chose qui s’est cassé. Est-ce qu’il aura la force de se réinventer et de se dire: ‘je vais accepter cet échec’ ? Il n’aime pas perdre à un point de malade et il va avoir du mal à s’en remettre. Mais s’il arrive à se dire: ‘il y a un petit rayon de ciel et j’ai les armes pour emmener l’équipe de France de nouveau à la gagne’, il ne lâchera pas. Mais là, à mon avis, il n’est pas loin de lâcher. Ça fait bientôt dix ans qu’il est sélectionneur. Sur l’état d’esprit, et c’est fondamental pour Didier Deschamps, je pense qu’il a été extrêmement déçu de ce que les joueurs lui ont renvoyé », a-t-il expliqué sur RMC.