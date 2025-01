Le LOSC en pole position pour la venue de Chuba Akpom

Ça s’anime du côté du LOSC à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Alors que les Dogues ont officiellement validé leur qualification pour les 8es de finale de Ligue des Champions mercredi soir après sa rencontre face à Feyenoord, c’est toujours aux Pays-Bas qu’ils sont allés chercher leur future recrue. Olivier Létang et sa cellule de recrutement travaillaient sur la venue d’un attaquant, qui est désormais quasiment bouclée.

D’après nos informations, Lille est en pole position pour recruter Chuba Akpom, une cible de très longue date. Il y a un an déjà, l’Anglais était dans le viseur des Nordistes, qui n’avaient pu aller au bout de leur idée. A l’été 2023, c’est le RC Lens qui avait souhaité le faire venir pour remplacer Loïs Openda à l’époque mais celui qui portait alors les couleurs de Middlesbrough en Championship avait préféré rejoindre l’Ajax Amsterdam pour 12 M€. La donne a aujourd’hui changé.

Akpom viendra suppléer Jonathan David

L’attaquant de 29 ans a connu des hauts et des bas aux Pays-Bas, alternant entre titularisations et débuts de match sur le banc de touche. Cette saison, il cumule tout de même 31 rencontres pour 8 buts inscrits et une passe décisive (1460 minutes) aux trois postes de l’attaque (en pointe et sur les deux côtés). Akpom joue également de moins en moins en ce début d’année 2025 et songe à un départ. Sa valeur est de 8 M€ selon Transfermarkt.

Lille a senti le bon coup, d’autant qu’il connaît ce joueur, supervisé un bon nombre de fois. Avec cette signature possible, le LOSC se renforcera en attaque où Jonathan David apparaît bien seul (18 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues cette saison). Le Canadien vit probablement ses derniers mois dans le Nord de la France, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. La voie sera alors libre pour Chuba Akpom pour devenir un titulaire à part entière.