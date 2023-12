Le LOSC s’attaque à Chuba Akpom !

C’est un Paulo Fonseca remonté qui avait regagné les vestiaires après la défaite du LOSC contre Strasbourg la semaine dernière. Son équipe avait ouvert le score, sur un but contre son camp, avant de s’effondrer par la suite. Et c’est justement le manque d’efficacité offensive qui commence à peser sur les nerfs de l’entraîneur portugais. « Je pense que nous pouvons voir que nous en avons besoin. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas content. Nous avons besoin d’un joueur qui pourra aider l’équipe, un numéro 9 », avait-il lancé, froidement, au micro de Canal Plus.

Effectivement, le LOSC compte uniquement un spécialiste du poste, Jonathan David, et ce dernier a connu un gros trou d’air pendant quasiment deux mois. Fonseca s’est adapté, a fait jouer le revenant Yazici en pointe à plusieurs reprises, mais c’en est désormais trop pour lui. Il a publiquement réclamé un nouvel attaquant, et il pourrait bien être écouté.

Lille avance bien sur Akpom

Selon nos informations, Lille avance sur Chuba Akpom ! Une piste qui rappellera des souvenirs aux voisins lensois, puisque l’attaquant anglais a longtemps été dans le viseur des Sang-et-Or l’été dernier, pour venir succéder à Lois Openda. Akpom, 28 ans, a finalement rejoint l’Ajax Amsterdam, en provenance de Middlesbrough, club de Championship. Malgré la saison très compliquée des Amstellodamois, il a réussi à sortir son épingle du jeu, en inscrivant 9 buts toutes compétitions confondues, dans la peau d’un joker de luxe.

Selon nos informations proches du board lillois, les Dogues veulent le récupérer en prêt. Passé par Arsenal, il s’est surtout signalé avec le PAOK puis avec Middlesbrough avant de rejoindre l’Ajax l’été dernier contre 12 M€. Le LOSC frapperait un joli coup en attirant cet attaquant polyvalent, de quoi redonner le sourire à Paulo Fonseca.