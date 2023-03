Angleterre - Ukraine : les compositions officielles

Les éliminatoires pour l’Euro 2024 se poursuivent avec la deuxième journée et la rencontre entre l’Angleterre et l’Ukraine (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 18h). Dans le groupe C, les Three Lions ont entamé ces qualifications par une victoire en Italie (2-1), jeudi. Un début prometteur qui demande une confirmation ce dimanche à Wembley contre l’Ukraine, qui commence ici sa campagne. Pour rappel, outre l’Italie, l’Angleterre et l’Ukraine, on retrouve dans cette poule la Macédoine du Nord et Malte.

Pour cette rencontre, Gareth Southgate, privé de Foden opéré de l’appendicite, fait trois changements après le succès face aux Italiens. Suspendu, Shaw est remplacé par Chilwell sur la gauche de la défense où Maguire et Stones forment la charnière. Au milieu, Henderson est titulaire à la place de Phillips alors que devant Maddison prend la place de Grealish pour former un trio avec Saka et Kane. Côté Ukraine, Popov, Yarmolenko et Zabarnyi manquent à l’appel du sélectionneur intérimaire Ruslan Rotan. Trubin a été préféré à Lunin dans le but. Le capitaine Zinchenko est titulaire au milieu puisque Mykolenko garde le flanc gauche de la défense. Devant, Yaremchuk est épaulé par Malinovskyi, Sudakov et Mudryk.

Les compositions officielles :

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Chilwell - Rice, Henderson, Bellingham - Saka, Kane, Maddison.

Ukraine : Trubin - Karavaev, Matvienko, Svatok, Mykolenko - Stepanenko, Zinchenko - Malinovskyi, Sudakov, Mudryk - Yaremchuk.