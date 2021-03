Josep Maria Bartomeu en liberté conditionnelle

Interpellé ce lundi dans le cadre de l'enquête sur le Barçagate, Josep Maria Bartomeu a passé la nuit en détention. Ce mardi, l'ancien président du FC Barcelone a refusé, comme le droit espagnol l'y autorise, de témoigner devant la juge Alejandra Gil.

La suite après cette publicité

Il a été relâché, en liberté conditionnelle, explique La Sexta. L'enquête reste ouverte et Bartomeu et son bras droit Jaume Masferrer sont toujours suspectés «d'administration déloyale» et «de corruption entre particuliers».