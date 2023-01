Mercato : comment les règles de la FIFA mettent des bâtons dans les roues des clubs

La suite après cette publicité

Cela ne vous a pas échappé, ce mercato hivernal est plutôt calme. A l’exception des clubs anglais, pour qui l’argent n’est pas un problème, les autres sont en difficulté, et on peut le dire, il ne se passe pas grand chose… Surtout que d’habitude, les marchés des transferts post-grande compétition internationale sont plutôt animés, et même s’il y a généralement moins de mouvement en janvier qu’en été, on s’attendait quand même à un peu plus d’action.

Et si ça ne bouge pas beaucoup, c’est en partie à cause des récentes règles imposées par la FIFA. Le quotidien espagnol AS fait ainsi le point sur les nouvelles lois contraignantes instaurées depuis quelques années qui expliquent pourquoi c’est si calme en ce début d’année 2023. Il y a notamment toutes les régulations autour du métier d’agent, entrées en vigueur le 9 janvier. Désormais, il est interdit qu’un agent puisse représenter plusieurs parties dans une opération comme c’était le cas jusqu’ici. Il était ainsi fréquent qu’un agent travaille pour son joueur, mais aussi pour son club d’origine et son nouveau club, ce qui permettait notamment quelques arrangements financiers pour les club et l’agent. Jorge Mendes en est par exemple un spécialiste, lui qui n’hésite pas à placer ses joueurs dans les clubs où il a des entrées et donc des mandats réguliers. Maintenant, c’est fini, et un agent ne pourra servir les intérêts que de deux parties.

Le mercato open bar, c’est terminé

L’objectif de la FIFA est évidemment d’assurer une transparence totale à ce niveau, et il y a même, désormais, une limitation des commissions que les agents vont toucher. L’institution qui régit le foot mondial souhaite ainsi que l’argent soit mieux redistribué, et que les clubs formateurs soient ainsi plus bénéficiés. Si on imagine que des solutions vont être trouvées à l’avenir pour contourner ces règles comme cela a toujours été le cas dans le monde du foot, ça explique en partie ce calme relatif. Le sujet des prêts est aussi un des éléments qui expliquent la situation actuelle. Depuis 2022, les joueurs ne peuvent avoir que huit joueurs prêtés dans leur équipe, tout comme ils ne peuvent en prêter que huit. Quand on sait que de nombreux clubs se renforçaient presque uniquement à coups de prêts et que des gros clubs avaient parfois une vingtaine de joueurs prêtés un peu partout dans le monde… A noter que la saison prochaine, on passera à sept joueurs, puis à six pour l’exercice 2024/2025.

Autre élément important : la FIFA interdit maintenant les clubs qui doivent de l’argent à un joueur de recruter. Quand on sait que dans les championnats secondaires, en Europe de l’est notamment, c’est assez fréquent, c’est donc quelque chose à prendre en compte. Au delà des règles de la FIFA, certains championnats ont eux aussi durci les règles au niveau local, comme en Liga, où le fair-play financier du championnat limite aussi le champ d’action des clubs. Autant dire que la fin du mois de janvier va rester calme…