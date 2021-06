EdF : le petit tacle de Didier Deschamps à Aymeric Laporte

La suite après cette publicité

Ancien international Espoirs français (17 sélections, 1 but), Aymeric Laporte (26 ans) a décidé de changer de nationalité sportive pour représenter l’Espagne lors de l’Euro. Le défenseur de Manchester City avait longtemps souhaité jouer pour les Bleus, mais n’avait jamais eu la confiance de Didier Deschamps.

Le sélectionneur est revenu sur le cas Aymeric Laporte et ne regrette pas vraiment son changement de nationalité. « Il a cette liberté, il n’a pas joué avec nous… Il aurait pu ne pas l’avoir, dix secondes avec les Bleus auraient suffi. Il a toujours été dans les pré-listes, mais il y a de la concurrence. Moi, je ne prends pas un joueur pour l’empêcher d’avoir un deuxième choix. Je n’allais pas le bloquer. Ce qui me gêne, c’est ce qu’il peut dire et qui est mensonger. Le seul message que j’ai eu de sa part, date du mois d’octobre pour une situation précise où il avait été blessé en septembre, il n’était plus dans les pré-listes. Il était dans celles de novembre, mars et dans celle-là-aussi. Il n’y a pas de gâchis, c’est son choix. Je lui souhaite bonne route. Ça fait partie de sa liberté », a-t-il expliqué dans La Provence.