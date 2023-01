L’OM et Braga proche d’un accord total pour Vitinha !

Étonnant retournement de situation dans le dossier Vitinha. Alors que l’attaquant portugais semblait promis à la Premier League (Southampton et Aston Villa étaient dessus), l’OM et Pablo Longoria ont passé la seconde en prenant tout le monde de vitesse dans le dossier.

La suite après cette publicité

Si bien qu’en ce début d’après-midi, l’OM et le Sporting Braga sont proches d’un accord total concernant la signature du buteur portugais de 22 ans, auteur de trois buts lors des trois derniers matches de son équipe. Selon nos informations, l’ancien international espoir portugais va s’engager pour un deal longue durée avec le club phocéen et l’indemnité devrait dépasser les 30 M€ bonus compris avec un pourcentage à la revente négocié par le club portugais. Le dénouement est proche et Pablo Longoria n’a jamais aussi proche de tenir son nouveau n°9.

À lire

OM : ça brûle pour Vitinha