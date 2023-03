Ligue des Champions : l’Inter se qualifie sans briller à Porto

La suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions offrait une nouvelle confrontation entre le FC Porto et l’Inter Milan ce mardi. Après une victoire acquise sur la plus petite des marges au match aller dans leur stade Giuseppe-Meazza (1-0), les Nerazzurri venaient chercher la qualification pour la suite de la compétition au Portugal. Malgré une belle intensité en début de rencontre et des velléités offensives de part et d’autre ponctuées par une belle frappe de Matheus Uribe bien repoussée du bout du gant par André Onana (3e), la blessure d’Evanilson calmait les ardeurs des 22 acteurs de cette partie (6e).

Même si le joueur de Porto revenait finalement sur la pelouse, l’intensité n’était plus au rendez-vous. Dans une première période très calme, les deux formations commettaient de nombreuses erreurs techniques et les pertes de balle commençaient à s’accumuler dans cette rencontre. A la fin du premier quart d’heure, servi à l’angle gauche de la surface, Stephen Eustaquio faisait briller une nouvelle fois André Onana (19e). Dans la foulée, Edin Dzeko répondait avec une frappe qui terminait dans les gants de Diogo Costa (21e). Juste avant la pause, Federico Dimarco venait contrer in extremis Evanilson dans sa surface (40e).

L’Inter se qualifie sans briller

Au retour des vestiaires, les joueurs de Sergio Conceiçao revenaient sur le pré avec de bonnes intentions mais le manque de justesse technique combiné à la rigueur défensive des Italiens ne permettaient pas au Portugais de se procurer des occasions. Alors que les visiteurs continuaient de s’appliquer en défense, les locaux commençaient à s’agacer et à déjouer. A l’heure de jeu, Federico Dimarco faisait passer un petit frisson dans l’Estadio do Dragão mais l’arbitre de la rencontre, Monsieur Szymon Marciniak, sifflait une position de hors-jeu du piston italien en amont de l’action (63e). Après coup, les coéquipiers de Lautaro continuaient d’opérer en contre sans réussir à trouver la faille.

A l’aube du dernier quart d’heure, Marko Grujic montrait l’exemple en trouvant un angle de frappe mais le milieu de terrain serbe tombait encore sur un grand André Onana (76e). Sergio Conceiçao, anxieux sur son banc de touche, ne trouvait pas la parade pour prendre le dessus sur la défense adverse et les joueurs de Simone Inzaghi se dirigeaient doucement mais surement vers la qualification. Après sept minutes de temps additionnel complètement folle durant lesquelles Denzel Dumfries aura sauvé André Onana (90e+5) puis les Portugais auront trouvé deux fois les montants du portier intériste par l’intermédiaire de Mehdi Taremi et Marko Grujić (90e+6), les Lombards pouvaient enfin exulter malgré une performance très fade. Comme leurs voisins et rivaux Milanais, les Interistes sont en quarts de finale de la Ligue des Champions.