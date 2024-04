OL : Pierre Sage donne des nouvelles de Lacazette et milite pour lui chez les Bleus

Le Général Lacazette était encore au rendez-vous ce dimanche contre Brest. Alors que les Gones n’y croyaient plus vraiment après un doublé de Romain Del Castillo, le buteur des Gones est celui qui a sonné la révolte pour permettre aux Rhodaniens d’y croire encore à travers une superbe reprise de volée qui a laissé Bizot de marbre. En fin de rencontre, les deux hommes se sont encore illustrés à travers une action plus que limite. En effet, ne maîtrisant pas sa sortie, le gardien hollandais a fauché l’attaquant lyonnais. Evacué sur civière, l’ancien d’Arsenal peut se consoler en se disant qu’il a apporté le penalty de la victoire aux siens. Mais l’euphorie de la victoire rhodanienne passée, il était de prendre des nouvelles de Lacazette. Et c’est Pierre Sage qui s’en est chargé.

Au micro de Prime Vidéo, le technicien de 44 ans a rassuré sur l’état de santé de son joueur et a également milité pour lui à quelques encablures de l’Euro et des Jeux Olympiques : «il est toujours en observation, on espère qu’il fasse assez rapidement des examens complémentaires. On est un peu inquiet mais on estime que s’il est fort, il le sera dans tous les moments, même celui-ci. On va beaucoup l’accompagner. Il est allé chercher quelque chose pour l’équipe. Et quand on parle de sacrifice, il l’a imagé d’une autre manière. L’Euro ? Les Jeux olmpiques comme récompense ? Peu importe la forme, je lui souhaite de le conjuguer au pluriel. S’il arrive à gagner quelque chose avec son club et à être valorisé dans une équipe nationale, je pense que ce serait mérité.» Le diffuseur de la rencontre a surenchéri en disant que les dernières nouvelles autour du numéro 10 de l’OL étaient rassurantes et qu’il avait vu ses coéquipiers à la fin du match.