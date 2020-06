Vidéo : l'incroyable tifo déployé par les supporters du Zenit Saint-Pétersbourg

La suite après cette publicité

Après la crise du Covid-19 qui a touché le monde et arrêté le football pendant plusieurs mois, les supporters du Zenit Saint-Pétersbourg ont décidé d'envoyer un message fort au virus. En effet, hier soir, en marge de la rencontre face au Krylia Sovetov (2-1), les fans du club de Saint-Pétersbourg ont déployé un impressionnant tifo qui montrait un personnage avec un virus dans les mains et qui a été remplacé rapidement par un ballon de football. Histoire de montrer que le football est plus fort que tout.