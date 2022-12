CdM 2022, France-Angleterre : un champion du monde 98 est inquiet du duel Koundé-Foden

Ce samedi soir (20h) aura lieu une véritable opposition de style entre l'équipe de France et l'Angleterre, en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar. Il y a, néanmoins, des interrogations concernant le poste de latéral droit chez les Bleus. C'est Jules Koundé (24 ans) qui est visé, puisqu'il n'occupe pas son poste habituel (défenseur central). Il a montré ses limites (notamment de placement) durant ce tournoi. Le gros choc face aux Three Lions, inquiète Emmanuel Petit à ce niveau-là, parce qu'en face ce sera probablement Phil Foden, l'ailier du Manchester City.

« C'est notre secteur qui rassure le moins depuis le début de la compétition. Nos adversaires n'étaient pas les Anglais, ils n'avaient pas la qualité individuelle des Anglais. Eux combinent et cela peut aller très vite. Foden est probablement le joueur le plus adroit. S'il y en a bien un capable de distiller des passes lasers, c'est lui. On l'a vu face au Sénégal sur l'ouverture du score, il la met dans le seul espace disponible. Si tu lui laisses ne serait-ce qu'1,50m, avec la qualité qu'il a, et la qualité des joueurs de tête, on risque d'être en grande difficulté, d'autant que nous sommes perfectibles dans le domaine aérien », a déclaré l'ancien joueur d'Arsenal, rapporté par RMC Sport.

