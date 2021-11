Portugal-Serbie : la réaction amère de Cristiano Ronaldo après la défaite

Crucifié dans les ultimes secondes par un but signé Mitrovic au terme d'une partie qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser (2-1), le Portugal rendait les armes et s'inclinait 2-1 devant son public, dans l'ultime journée des éliminatoires au Mondial 2022. Une cruelle désillusion qui propulse la Serbie au Qatar, alors que le champion d'Europe 2016 devra passer par les barrages pour arracher son billet vers le Qatar. Au lendemain de la rencontre, Cristiano Ronaldo a adressé un message aux fans lusitaniens.

«Le football nous a montré à de nombreuses reprises que ce sont parfois les chemins les plus difficiles qui mènent aux résultats les plus attendus. Le résultat d'hier a été difficile, mais ce n'est pas suffisant pour nous abattre. Notre objectif d'atteindre la Coupe du monde 2022 est toujours présent et nous savons ce que nous devons faire pour y arriver. Nous n'avons pas d'excuses. Le Portugal est en route vers le Qatar», a-t-il expliqué sur son compte Instagram.