EdF : Mattéo Guendouzi veut faire son grand retour

Désormais joueur de la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi retrouve petit à petit son meilleur niveau. De quoi lui donner de l’espoir pour retrouver le groupe des Bleus, à quelques jours de la prochaine liste de Didier Deschamps. Pour rappel, le milieu de 24 ans n’a plus été convoqué avec l’équipe de France depuis la Coupe du Monde 2022 soit plus d’un an maintenant. Et au micro de Téléfoot, l’ancien milieu de l’OM s’est montré confiant quant à son retour.

«Je sais que je fais partie de ces joueurs qui sont suivis régulièrement par le sélectionneur. Après, ça va être à moi de travailler, d’être encore meilleur et de progresser. Donc, c’est encore dans ma tête évidemment. Mais ça va être à moi d’être le meilleur possible pour être appelé», a-t-il confié. Guendouzi sait donc ce qui lui reste à faire, continuer sur sa lancée avec la Lazio pour faire changer d’avis Didier Deschamps qui lui préfère d’autres joueurs désormais.