Tanner Tessmann arrive à l’OL

Encore décevant, l’Olympique Lyonnais tire déjà la sonnette d’alarme en ce début de saison avec une première défaite contre Rennes (3-0), puis contre l’AS Monaco, pour la première à domicile (0-2). En grande difficulté, notamment au milieu de terrain, le club rhodanien, qui doit pourtant vendre pour rester dans les règles, va s’offrir un renfort avec l’arrivée de Tanner Tessmann (22 ans). Le milieu de terrain américain, sous contrat jusqu’en 2025 avec Venise, va rejoindre la capitale des Gaules pour les cinq prochaines saisons.

Un transfert aux alentours des 6 M€, selon les informations de nos confrères. Et d’après les dernières indiscrétions du Progrès, le joueur présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a été autorisé par son club, Venise, à ne pas jouer ce dimanche contre la Fiorentina, et à se rendre à Lyon en vue d’y passer sa visite médicale et de rejoindre les Gones. Une bonne nouvelle pour Pierre Sage, qui souhaitait *«valoriser le milieu de terrain pour avoir un jeu plus fluide, moins rendre le ballon, et être plus efficace dans la manière de défendre en avançant»*.