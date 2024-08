L’OL sur le point de boucler une piste surprenante au milieu de terrain

Ça a bougé, et ça va encore bouger à Lyon. Après avoir promis à la DNCG de vendre pour 100 millions d’euros cet été, l’OL a encore du grain à moudre. Pour l’heure : seuls Skelly Alvero, cédé au Werder Brême pour 5 millions d’euros, Tino Kadewere, dont l’option d’achat a été levée par Nantes, et l’Irlandais Jake O’Brien, parti à Everton pour 20 millions d’euros, s’inscrivent au rayon des ventes. Mohamed El Arouch, lui, a rallié l’un des autres clubs de John Textor, Botafogo, gratuitement. Amin Sarr, lui, va poser ses valises à Vérone.

Si l’OL prévoit - et n’a surtout pas le choix - de vendre dans les jours à venir, ce n’est pas une sinécure. Le dossier Rayan Cherki patine toujours, alors qu’ Anthony Lopes, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Florent Da Silva Sanchez ou encore Paul Akouokou sont toujours au club. Dans le sens des arrivées, ça s’est en revanche accéléré avec les signatures de Georges Mikautadze, Moussa Niakhaté, Abner ou encore l’activation des options d’achat d’Ernest Nuamah, Orel Mangala et Saïd Benrahma. Et visiblement, un autre joueur devrait encore débarquer au milieu de terrain…

Tessmann est déjà d’accord avec l’OL

Après le départ en prêt de Johann Lepenant à Nantes, et alors que l’avenir de Maxence Caqueret reste toujours incertain, Lyon aurait coché le nom d’un milieu de terrain défensif, en l’occurrence celui de Tanner Tessmann. Âgé de 22 ans, le joueur de Venise sort d’une saison pleine en Serie B avec son club (41 matches, 7 buts, 3 passes décisives), qui est d’ailleurs de retour dans l’élite du football italien cette saison.

Un secteur de jeu dans lequel l’OL a affiché de sérieuses carences lors de la défaite face à Rennes (0-3), dimanche, en ouverture de sa saison. Selon le journal L’Équipe, l’Américain, qui était notamment capitaine de la Team USA aux Jeux Olympiques cet été, cocherait toutes les cases du portrait-robot établi par la cellule de recrutement de l’OL : à savoir un profil défensif, costaud et capable d’organiser le jeu. Le joueur serait déjà d’accord pour rejoindre le club rhodanien sur les bases d’un contrat de cinq ans. Il faudra désormais convaincre Venise de lâcher son joueur, estimé à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, et à qui il reste un an de contrat.