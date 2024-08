C’est déjà la crise à l’OL !

L’OL va-t-il vivre une deuxième saison de galère ? Après la fin de saison dernière, cette perspective semblait déjà oubliée comme un mauvais cauchemar. Pour autant, le début du nouvel exercice des Rhodaniens ressemble également à un cauchemar. Et celui-ci semble bien plus oppressant tant les Gones affichent un visage misérable depuis deux semaines. Minables face à Rennes la semaine passée où les coéquipiers de Clinton Mata ont été surclassés par des Rennais bien plus incisifs, les ouailles de Pierre Sage ont encore été méconnaissables ce samedi face à Monaco. Contre des Asémistes largement supérieurs, les pensionnaires du Groupama Stadium ont reçu une leçon de football devant leurs supporters. Forcément, vu les antécédents de ce groupe friable mentalement, la sonnette d’alarme peut déjà être tirée entre Rhône et Saône.

De retour dans le onze lyonnais après la fin de ses JO et une petite semaine de coupure, Alexandre Lacazette a réalisé une piètre performance, à l’instar de son équipe. En interview d’après-match, le capitaine lyonnais n’a pas hésité à confirmer ce que tout le monde a vu : l’OL n’est pas au niveau. «C’est compliqué, a concédé le buteur de 33 ans. On ne s’attendait pas à un match comme ça. C’est la réalité, on n’est pas bien. On s’est créés aucune occasion. Il y a un gros souci à analyser rapidement. On va travailler lundi. Oui, ça trotte dans la tête, surtout pour ceux qui l’ont vécu la saison passée. Il faut que l’on trouve une solution. On ne veut pas revivre des moments comme ça. C’était une situation critique pour le club. Il faut qu’on se remobilise sur le prochain match. On peut jouer à deux, c’est une question à poser au coach. En tant que joueurs, on fera ce que le coach nous demande. C’était insuffisant aujourd’hui. Il faut trouver cette solution pour faire mieux dès la semaine prochaine.»

Les franches confidences de Pierre Sage

N’ayant tiré qu’une seule fois au but ce samedi, l’OL a vraiment réalisé son pire match depuis l’arrivée de Pierre Sage sur le banc rhodanien. Érigé au rang de sauveur l’an dernier, le technicien de 45 ans va désormais connaître ses premières secousses en tant qu’entraîneur de l’OL. Alors que plusieurs supporters émettent des doutes à son égard quant à sa capacité à tenir sur la durée la folle cadence de la fin de saison dernière, Sage ne s’est pas caché ce samedi après la défaite face à l’ASM. Au micro de BeIN Sports, ce dernier a détaillé toutes les choses qui n’allaient pas en cette fin d’après-midi sous le soleil lyonnais : «une défaite complétement logique ce soir. On n’a pas été au niveau aujourd’hui même si en première période, il y a eu des idées mais on n’a pas su aller au bout de nos idées. C’est un peu le même sentiment que contre Rennes. La prestation n’est pas à la hauteur, les statistiques le montrent. On a été dominés à la possession et on a été en difficulté défensivement donc c’est compliqué. Quand on n’est pas bons, il faut le dire. Tout ça, c’est fini. Le statut d’avant n’a plus de valeur. On a des difficultés dans ce qu’on entreprend. On n’est vraiment pas contents de notre début de saison. Il faut travailler et rester soudés. Notre jeu ne nous permet pas d’être compétitif actuellement.»

Outre le doute inhérent à son manque d’expérience, Pierre Sage commence également à être épinglé pour ses choix tactiques qui font jaser. Ce samedi, ce dernier a décidé de laisser Nemanja Matic et Georges Mikautadze sur le banc. Alors que l’ancien du Red Star sera aussi jugé sur sa capacité à aligner son duo Lacazette-Mikautadze, Sage a expliqué sa vision de cette cohabitation providentielle pour Lyon et pour son avenir sur le banc rhodanien : «j’ai toujours confiance en Alexandre Lacazette, ce n’était pas prévu que Georges Mikautadze rentre si tôt. Je ne sais pas si vous avez vu la blessure d’Ernest Nuamah mais sur ce genre d’occasions, il est capable de prendre l’adversaire de vitesse. Je pense que c’est un revirement de situation. Ça n’excuse pas notre prestation collective ratée. Il va falloir visiter plusieurs sujets et tester différentes choses avant les matches. On n’est pas dans des conditions optimales. Je dois gérer ça. Le mercato et la situation en interne ? Cela crée une dynamique relationnelle totalement opposée à celle de l’année dernière mais les joueurs sont compétiteurs. La qualité du travail en semaine n’est pas au niveau de ce que l’on peut fournir habituellement. J’aurais pu titulariser les deux (Lacazette et Mikautadze). Mais j’assume mes choix.» Il faudra désormais faire mieux pour Lyon. Problème de taille néanmoins avec un calendrier coriace et qui ne permettait pas un début de saison si moribond. Avec la réception de Strasbourg la semaine prochaine, Lyon devra engranger des points avant un déplacement à Lens, puis la réception de l’OM…