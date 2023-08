PSG : que retenir de la grande première d’Ousmane Dembélé ?

La suite après cette publicité

Le début d’une nouvelle histoire. Samedi soir, à l’occasion du nul concédé (1-1) par le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stadium Municipal de Toulouse, Ousmane Dembélé a effectué ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Arrivé en provenance du FC Barcelone au cours de l’été, l’international français (37 sélections, 4 buts) n’a, malheureusement, pas permis aux siens de l’emporter mais ses prouesses techniques ont d’ores et déjà régalé les supporters parisiens.

Une entrée remarquée !

Remplaçant au coup d’envoi, le Français de 26 ans était finalement lancé par son entraîneur quelques minutes après le retour des vestiaires. Succédant à Fabian Ruiz et entré en jeu aux côtés d’un Kylian Mbappé, déjà décisif, le natif de Vernon n’a pas tardé à se mettre en évidence. Précis techniquement (6 dribbles sur 7 réussis), Dembélé a ainsi donné le tournis aux défenseurs toulousains, distillant au passage quelques caviars à ses partenaires et passant tout près d’inscrire son premier but avec le PSG.

Auteur d’un nouveau festival au sein de l’arrière-garde toulousaine, l’ancien crack du Stade Rennais éliminait deux adversaires directs mais manquait complètement sa frappe (76e). Malgré ces quelques fulgurances et une capacité à prendre le meilleur dans les duels (6/8), Dembélé ne pouvait cependant pas empêcher l’égalisation des Violets en toute fin de rencontre. Frustré au coup de sifflet final, celui qui a également perdu quelques ballons (11) évoquait ainsi cette grande première au goût amer.

Un manque de réalisme offensif…

«Je pense qu’on avait la maîtrise du match. On a perdu des ballons bêtes, qu’on ne devait pas perdre à 1-0 et le penalty vient de là. C’est encore sur les petits détails… je peux mettre le deuxième but et à 2-0, le match est plié. L’arbitre a été un peu gentil sur les dix dernières minutes mais ça ne vient pas de lui, ça vient surtout de nous. C’est frustrant, on avait la maîtrise à 1-0, on emmenait le ballon assez facilement dans la surface, revenir avec un point c’est rageant», regrettait ainsi l’intéressé au micro de Canal +.

Et pour cause. Si son entrée, combinée à celle de Kylian Mbappé, a apporté un certain vent de fraîcheur sur le front de l’attaque des Rouge et Bleu, le déficit d’efficacité dans la surface adverse, également présent lors du match nul concédé face à Lorient le week-end dernier, reste l’un des principaux axes d’amélioration. Présent en conférence de presse, Luis Enrique préférait, de son côté, insister sur la perte de contrôle de son équipe, beaucoup plus déséquilibrée en seconde période. «En deuxième période, à part le but, on a perdu le contrôle, on n’a pas assez bien joué au ballon», déclarait notamment l’ancien sélectionneur de la Roja avant de préciser son propos.

Un équilibre à trouver…

«On a commencé à être moins bien sur les transitions (…) Oui il nous a manqué du contrôle, surtout à 1-0. L’objectif n’est pas d’aller d’un but à l’autre, ce n’est pas ce que je demande. Les deux ou trois occasions qu’on a eues, on n’a pas eu de chance et on a encaissé un penalty. L’équipe est encore loin de ce que je souhaite, surtout offensivement. On va continuer (…) Si on veut une équipe compétitive en championnat et en Ligue des champions, on ne peut pas faire ça». Un message fort passé par le nouvel architecte du PSG, toujours à la recherche de la bonne formule, notamment dans le secteur offensif.

Reste donc désormais à voir si Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé continueront, dans les semaines à venir, d’être associés. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique donnait d’ailleurs un premier indice. «Ce sont deux joueurs de classe mondiale, de déséquilibre. Ils ont généré des occasions. C’est une joie de les avoir. Le reste, je le réserve à mes joueurs. Savoir si je les mets d’entrée ou pas, si j’en mets un et pas l’autre, ce que je leur dis… c’est mon affaire». Face au RC Lens, samedi prochain, les deux stars françaises candidateront, quoi qu’il en soit, à une place de titulaire. L’occasion pour eux d’améliorer leur entente, de créer les automatismes nécessaires avec le reste de l’effectif et ainsi définitivement régaler Luis Enrique et les supporters parisiens…