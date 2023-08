Toulouse-PSG : les notes du match

La suite après cette publicité

Après le match nul concédé à domicile contre le FC Lorient la semaine passée (0-0), le Paris Saint-Germain se devait d’aller chercher sa première victoire lors de son déplacement à Toulouse pour y affronter le Téfécé, vainqueur de Nantes (2-1) lors de la première journée. Le club de la capitale pouvait compter sur les présences de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, mis finalement sur le banc par Luis Enrique pour cette affiche attendue pour le Trophée des Champions, reporté. Les Parisiens mettaient très vite le pied sur le ballon mais devaient suivre l’intensité mise dans les duels par les Violets, qui réussisaient à s’offrir quelques opportunités, sans réel danger pour Donnarumma. Son homologue toulousain, Guillaume Restes, se montrait décisif devant ses buts en mettant en échec le tir puissant de Hakimi (21e). Aboukhlal, remuant sur son couloir droit, était à peine trop court pour reprendre un bon centre devant Marquinhos (29e). Si Vitinha et Ramos inquiétaient encore une fois l’arrière-garde occitane (36e, 40e, 45+1e), Dessler arrivait à tirer à deux reprises en quelques secondes, mais voyait sa première tentative contrée par Ugarte et la seconde passer juste au-dessus de la barre transversale (44e).

Au retour des vestiaires, Warren Zaïre-Emery croyait débloquer la marque d’une superbe reprise de volée à 25 mètres des buts violets, mais une position de hors-jeu de Vitinha au départ de l’action obligeait l’arbitre à annuler le but, grâce à la VAR (50e). Entré en jeu en seconde période, Mbappé ouvrait finalement la marque sur un penalty qu’il a lui-même obtenu et se faisait justice lui-même en prenant Restes à contre-pied (62e). Dembélé, quant à lui, faisait sa première apparition sous le maillot rouge-et-bleu et manquait l’occasion de faire le break en glissant sur sa frappe après deux belles feintes (76e). Finalement, l’international marocain Aboukhlal, victime d’une faute de son compatriote Hakimi, transformait le deuxième penalty de la rencontre en prenant à contre-pied Donnarumma d’un tir à ras de terre à 11 mètres (1-1, 86e). Malgré quelques occasions en fin de rencontre signées Mbappé (90+2e, 90+7e) et Hakimi (90+6e), le Paris Saint-Germain concède son deuxième score de parité en deux journées de Ligue 1, tandis que le TFC poursuit son invincibilité et confirme son bon début de saison sous les ordres de son nouvel entraîneur, Carles Martinez Novell.

L’homme du match : Zakaria Aboukhlal (7)

Le Marocain a alterné le bon et le moins bon face au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif toulousain a mis du temps avant d’exploiter le déficit de vitesse parisien sur le flanc droit et ses appels en profondeur ont manqué lors du premier acte. En seconde période, il a rectifié le tir après avoir permuté avec Magri et son activité sur l’aile gauche a posé d’énormes difficultés à Hakimi. Il pousse d’ailleurs son partenaire en sélection à la faute, se fait justice sur penalty et prend Donnarumma à contre-pied pour égaliser (1-1, 85e). Buteur la semaine passée face au FC Nantes, Aboukhlal a une nouvelle fois été décisif ce soir au Stadium pour permettre aux siens d’arracher un point précieux à domicile. Remplacé par Bangré (90e+4) pour ses premières minutes en Ligue 1.

Toulouse FC

- Restes (6,5) : Auteur d’une très belle prestation pour sa première titularisation en Ligue 1 le week-end dernier, le gardien toulousain a de nouveau brillé face au Paris Saint-Germain. Solide sur ses appuis, le jeune portier de 18 ans s’est montré décisif dans ses interventions (19e, 44e, 66e) pour permettre aux Violets de préserver le nul à la mi-temps. Il a également épaté par sa présence sur le terrain et sa réactivité, n’hésitant pas à plonger dans les pieds de ses adversaires (44e, 52e). Pris à contre-pied, il assiste impuissant à l’ouverture du score de Mbappé sur penalty (0-1, 62e) mais parvient par la suite à maintenir les siens à flot en sortant rapidement sur Vitinha qui manque son piquet (77e). Un pitchoun culotté et très talentueux qui devra confirmer face à Strasbourg le 27 août prochain.

- Nicolaisen (4,5) : À l’image de son retour sur Ramos dès les premiers instants de la rencontre, Le Danois a fait preuve d’agressivité dans ses interventions afin d’annihiler les occasions franciliennes même n’est pas passé loin de provoquer un penalty par son excès d’engagement sur l’attaquant portugais avant la mi-temps (45e). Visiblement, le Danois n’a pas appris de ses erreurs et provoque un pénalty en seconde période pour avoir laissé traîner son pied sur Kylian Mbappé (60e), transformé dans la foulée par le Bondynois.

- Costa (6) : Positionné dans l’axe, le Cap-Verdien a été le véritable patron de la défense haut-garonnaise. Du haut de son mètre 90, le joueur de 22 ans a fait parler sa puissance dans les duels aériens, notamment sur les coups de pied arrêtés. Maître d’une défense regroupée, il s’est illustré dans la qualité de son placement, forçant par moment les Parisiens à tenter leur chance de loin. À noter son excellent retour dans le temps additionnel sur Mbappé.

- Diarra (5) : Le latéral gauche toulousain a vécu un début de rencontre poussif. Fébrile, il est tout proche de manquer son intervention devant Hakimi mais se rattrape finalement pour relancer son équipe. Le Malien n’a pas dégagé une grande sérénité sur les contres parisiens en première période. En revanche, il a réalisé une seconde période intéressante marquée par des interceptions justes devant les attaquants parisiens.

- Desler (5) : Une prestation en demi-teinte pour le Danois. Discipliné, le Toulousain est venu plusieurs fois fermer les espaces pour empêcher Kang In Lee de prendre la profondeur dans son dos. En phase offensive, le piston toulousain a été pris dans la tenaille parisienne, entre le Coréen et Hernandez. Il s’est néanmoins distingué avec une très belle frappe qui est venu flirter avec la barre transversale de Donnarumma (43e), la première occasion franche des Violets. En seconde période, il a énormément souffert face aux multiples appels dans la profondeur de Mbappé. Remplacé par Kamanzi (90e+3).

- Casseres (6) : Arrivé cet été en provenance de la Major League Soccer, Le Vénézuélien a montré ce soir qu’il s’était plutôt bien acclimaté à la Ligue 1. Généreux, le néo-toulousain n’a pas lésiné sur les efforts en venant constamment presser le porteur de balle. En tant que véritable travailleur de l’ombre, l’ex-joueur de New York a perdu très peu de ballons sur les premières relances et n’a pas hésité à se projeter vers l’avant. Globalement, son travail avec et sans ballon est à souligner. Remplacé par Schmidt (70e) qui n’a pas apporté grand chose en fin de partie.

- Sierro (5) : Le capitaine toulousain a livré une prestation plus que correcte. Positionné dans l’entrejeu, le Suisse a brillé par sa vision du jeu, ses passes précises et ses longues transversales. En revanche, il a manqué d’impact sur le plan physique, trop souvent bousculé lorsque ses adversaires ont élevé le curseur dans l’intensité, comme ce fut régulièrement le cas en seconde période, notamment face à l’activité incessante d’Ugarte.

- Suazo (5,5) : Décidé à ne pas subir le jeu parisien à l’instar des Lorientais la semaine passée, le Chilien a évolué très haut sur le terrain pour contrarier la progression des milieux franciliens vers le camp toulousain. Il s’est montré précieux dans la récupération et volontaire dans les replis défensifs. Plus discret en seconde période, le Toulousain a visiblement payé sa grosse débauche d’énergie lors du premier acte.

- Magri (4) : Sur l’aile gauche, le Français a eu du mal exister offensivement, à transmettre des bons ballons et se mettre en position de frappe. En raison d’un mauvais timing dans ses appels, l’ancien bastiais a rarement été servi lancé. En début de seconde période, il a profité d’une mauvaise passe d’Hakimi pour prendre l’espace devant lui mais a manqué de lucidité au moment de frapper (46e). Remplacé par Genreau (57e).

- Aboukhlal (7) : voir ci-dessus

- Dallinga (4,5) : à la pointe d’une équipe dominée en première période, le Néerlandais a été discret, tantôt obligé de s’excentrer sur la droite pour recevoir le ballon pour tenter de déstabiliser la défense francilienne et se mettre en position de frappe, en vain. Rare pour le souligner, le meilleur buteur des Violets lors de l’exercice précédent (18 buts toutes compétitions confondues) a attendu la 56e minute pour déclencher sa première frappe de la partie dans un angle fermé, mais celle-ci a été capté sans problème par Donnarumma. Remplacé par Begraoui (70e) qui a manqué de puissance pour apporter le danger devant le but de Donnarumma.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6,5) : le géant italien n’a pas eu énormément de travail durant la première période puisque le TFC n’avait cadré aucune de leurs trois tentatives lointaines sur les 45 premières périodes. Quasi le même constat dans le deuxième acte. Le gardien italien a d’ailleurs été averti pour protestation sur la faute de Hakimi.

- Hakimi (6) : très grosse activité sur le côté droit de l’international marocain, le PSG a tenté d’évoluer plus haut en écartant le jeu dans ses pieds et il a beaucoup proposé à droite. Il a été impliqué dans de nombreuses opportunités offensives, même en seconde période. Il a parfaitement su s’appuyer sur WZE ou encore Vitinha. Précieux pour mettre le feu dans le couloir droit. Malheureusement, le Marocain est fautif dans les derniers instants du match en commettant une faute sur Aboukhlal qui a égalisé sur ce pénalty pour le TFC. Grosse erreur individuelle qui lui a valu un carton jaune (85e) et qui entache sa belle copie offensive.

- Skriniar (7) : copie défensive complète pour l’ancien roc de l’Inter Milan. Il a été solide, régulier et appliqué. Interception, contre, récupération… Skriniar a été au four et au moulin dans la défense parisienne. Toujours concentré en couverture comme lors de cette percée dans la surface de Aboukhlal (73e). Pas d’erreurs ou de déchets dans ses relances, il a même été plutôt propre dans les sorties de ballon. Belle présence aérienne également.

- Marquinhos (7) : de retour dans le 11 parisien, le capitaine du PSG a été rassurant en couvrant bien les lignes de passes toulousaines. Belle communication avec son comparse défensif Skriniar. Il a été précieux pour contrer les centres toulousains. Pas de faute commise ou d’erreurs de relances. Ses gestes défensifs et ses interventions ont été rassurants, propres et réfléchis. Il s’est aussi illustré dans le leading vocal, notamment sur les coups de pieds arrêtés. Prestation propre pour le Brésilien.

- Hernandez (5) : titularisé sur le flanc gauche de la défense, l’ancien joueur du Bayern a eu quelque peu du mal à contenir les percées de Zakaria Aboukhlal au début de la rencontre. De manière générale, il a été un poil plus dépassé que certains de ses coéquipiers en défense. Il a également perdu 16 ballons et n’a remporté qu’un seul duel. Pas de grosse erreur décisive mais il n’a pas semblé si rassurant en défense. Remplacé par Danilo à la 78ème minute

- Zaire Emery (7) : superbe premier acte du jeune Titi parisien qui a encore montré toute sa maturité, sa justesse et son sérieux. Le natif de Montreuil affichait déjà à la pause plus de 93% de passes réussies en une cinquantaine touches. Très gros volume de jeu avec très peu de pertes de balle. Il a clairement été fondamental tout au long de la rencontre pour le PSG. Au début de la seconde période, il a cru ouvrir le score d’une frappe surpuissante à 25 mètres mais finalement annulé pour une position de hors-jeu d’un coéquipier.

- Ruiz (5,5) : prestation plutôt neutre du milieu espagnol jusqu’à sa sortie rapide. Peu d’erreurs dans son jeu de passe mais pas d’étincelle non plus, il a essayé d’apporter un peu de rythme sur ses sorties de balles en première période. A noter quand même 75% de passes réussies, une faute provoquée et plus de la moitié de ses duels remportés.Remplacé par Dembélé à la 51ème minute qui a eu quelques opportunités intéressantes en faisant déjà parler ses qualités de dribbles et sa rapidité.

- Ugarte (7) : quelle agressivité du milieu uruguayen. A l’image de sa grande première au Parc des Princes contre Lorient, l’ancien joueur du Sporting s’est comporté comme le milieu polyvalent par excellence. Il est important des deux côtés du terrain en amenant défensivement, un pressing intense et haut sur le premier rideau toulousain avec quelques récupérations bien senties mais aussi un jeu de passes très propres comme en témoigne ses 95% de passes réussies en plus de 80 tentatives. Avertissement pour une faute sur Vincent Sierro (81e).

- Vitinha (6,5) : titularisé exceptionnellement sur l’aile droite de l’attaque parisienne, le jeune Portugais n’a pas démérité en apportant un bon impact dans la construction du jeu parisien. Impliqué, appliqué et concentré, il a également dézonné pour revenir dans l’axe en aidant le trio de milieux titulaires. Très bonne relation avec Hakimi sur l’aile droite. Il a même été présent dans la profondeur avec de bons appels à l’image de cette action et ce petit piqué qui a failli tromper Restes (77e). Remplacé par Soler à la 78ème minute

- Lee Kang-in (5,5) : belle activité de l’international sud-coréen. En première période, il a toujours été disponible pour apporter du rythme aux séquences de contres sans perdre de ballon pour autant. Ses qualités de dribbles ont permis de casser le bloc du TFC à plusieurs reprises. Indispensable dans le jeu de possession du PSG. Il a laissé sa place assez tôt dans la rencontre pour être plus décisif et efficace. Averti à la 45e+1. Remplacé par Mbappé à la 51ème minute qui a mis le feu sur le côté gauche dès son entrée en jeu. Il a provoqué et transformé le pénalty (62e) qui a permis au PSG de prendre les devants au tableau d’affichage.

- Ramos (6,5) : bonne première période pour le buteur portugais. Même si le PSG n’a pas eu énormément de grosses occasions, il a réussi à concrétiser la plupart de ses touches de balle. Toujours disponible et présent dans les déviations, il a été l’auteur de belles tentatives comme cette frappe du droit (39e) ou encore cette petite déviation inspirée au duel physique avec Nicolaisen (45e). Il a de manière générale parfaitement rempli son rôle d’attaquant pivot avec plusieurs combinaisons rapides en une-deux avec Mbappé.