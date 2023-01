L’OL a tenté Adem Zorgane

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais est en difficulté pour se renforcer dans l’entrejeu. Après l’échec João Gomes (Sao Paulo) mais aussi sur la piste menant à Florian Grillitsch, le club rhodanien a tenté une autre piste pour dénicher le milieu de terrain tant attendu par Laurent Blanc. Ainsi nous pouvons vous révéler que les Gones ont discuté avec l’entourage d’Adem Zorgane, le milieu de Charleroi.

Formé à Paradou, l’international algérien de 23 ans est un cadre de la formation belge et réalise encore une belle saison (22 matches, 1 but et 7 offrandes). Justement, Charleroi, seulement 12e de Jupiler League, ne compte pas se séparer du joueur, en tout cas pour cet hiver. Le club belge l’a bloqué et ses exigences sont très élevées. Encore un râteau pour l’OL en cette fin de mercato …

À lire

L’OL s’est fait recaler pour Florian Grillitsch