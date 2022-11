Le message de Lo Celso suite à son absence au Mondial

La suite après cette publicité

Prêté depuis de début de l'année civile à Villarreal par Tottenham, Giovani Lo Celso (26 ans) ne pourra pas tenir sa place avec l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar. Blessé depuis deux semaines aux ischio-jambiers, l'Albiceleste perd donc un élément important en vue de sa compétition. Dans un post sur son compte Instagram, le milieu de terrain a adressé un message à sa communauté.

« La vérité est que ces jours ont été très durs et tristes pour moi. Comme vous le savez, la blessure va me tenir éloigné des terrains pendant un certain temps. Tout enfant rêve de participer au plus beau tournoi du monde. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais il n'y avait aucun moyen. Je souhaite le meilleur au groupe qui partira, et je ne doute pas qu'il représentera le pays de la meilleure façon. Je les soutiendrai comme tout autre Argentin, où que je sois. Je vous remercie pour tous les messages de soutien et d'affection que j'ai reçu ces derniers jours ».