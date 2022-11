Coupe du monde 2022 : la liste de l'Argentine avec Lionel Messi et Paulo Dybala !

La suite après cette publicité

Comptant parmi les grandes nations de cette Coupe du monde 2022, l'Argentine sera également suivie de près du 20 novembre au 18 décembre prochain. Placée dans le groupe C en compagnie de l'Arabie Saoudite (22 novembre), du Mexique (26 novembre) et de la Pologne (30 novembre), l'Albiceleste, invaincue depuis 35 matches, aura forcément de grandes ambitions. Sous la houlette de Lionel Scaloni, les coéquipiers de la Pulga tenteront, ainsi, de rallier le dernier carré.

En attendant, le sélectionneur argentin vient, lui, de communiquer sa liste de 26 joueurs. Titulaire depuis deux ans dans les buts, Emiliano Martínez (Aston Villa) est logiquement présent. Tout comme sa doublure Geronimo Rulli (Villarreal). Pour accompagner les deux premiers cités, Scaloni a décidé de faire confiance à Franco Armani (River Plate), seul local potentiellement sélectionnable pour le Mondial. En défense, Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (FC Séville) et Juan Foyth (Villarreal) sont aussi appelés. Pour le couloir gauche, Nicolás Tagliafico (Lyon) et Marcos Acuna (FC Séville) seront, de leur côté, du voyage au Qatar.

Paulo Dybala présent aux côtés de Lionel Messi, Lautaro Martínez et Julian Alvarez !

Disposant de l'embarras du choix pour sa défense centrale, le sélectionneur de l'Albiceleste a finalement décidé de retenir 4 noms : German Pezzella (Betis Séville), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United) et Cristian Romero (Tottenham) préférés - notamment - à Facundo Medina (Lens) et Nehuen Perez (Udinese). Au milieu de terrain, Guido Rodríguez (Betis Séville), Leandro Paredes (Juve), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Papu Gómez (Séville FC), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid) et Enzo Fernandez (SL Benfica) seront du rendez-vous, à l'inverse de Giovani Lo Celso, touché aux ischios-jambiers.

Enfin, pour ce qui sera probablement son dernier Mondial, Lionel Messi sera lui accompagné de Lautaro Martínez (Inter Milan), Julian Alvarez (Manchester City), Paulo Dybala (AS Rome), pourtant très peu appelé en sélection depuis trois ans, Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter Milan) et Angel Di María (Juve) sur le front de l'attaque. Appelé pour la première fois en septembre dernier, le jeune Thiago Almada (Atlanta United) ne sera, cependant, pas de la partie. Tout comme Lucas Alario (Eintracht Francfort), Giovanni Simeone (Naples), Lucas Ocampos (Ajax), Emiliano Buendía (Aston Villa) ou encore Lucas Boyé (Elche).

La liste de l'Argentine pour la Coupe du monde 2022

Gardiens de but : Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate).

Défenseurs : Nahuel Molina (Atletico de Madrid), Gonzalo Montiel (FC Séville), Nicolás Tagliafico (Lyon), Marcos Acuna (FC Séville), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Juan Foyth (Villarreal).

Milieux de terrain : Guido Rodríguez (Betis Séville), Leandro Paredes (Juve), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Papu Gómez (Séville FC), Rodrigo De Paul (Atletico de Madrid), Enzo Fernandez (SL Benfica).

Attaquants : Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter Milan), Julian Alvarez (Manchester City), Paulo Dybala (AS Rome), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter Milan), Angel Di María (Juventus).