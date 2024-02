Julian Nagelsmann pousse pour un incroyable retour au Bayern Munich

«J’ai signé au Bayern dans le but de changer les choses. Il y a des clubs qui vous laissent le temps. Jürgen Klopp a passé cinq ans à Liverpool avant de devenir champion pour la première fois. Pep Guardiola n’a remporté le championnat qu’après sept ans. Au Bayern, les entraîneurs n’ont pas beaucoup de temps pour développer quelque chose» lâchait Julian Nagelsmann ce samedi dans les colonnes de Der Spiegel après un long entretien. Lâchant ses vérités, celui qui est depuis devenu sélectionneur de l’Allemagne a pu évacuer une certaine frustration qu’il contenait depuis de longs mois.

Engagé dans un joli projet avec la sélection allemande qu’il guidera lors d’un Euro 2024 à domicile entre le 14 juin et le 14 juillet prochain, le coach de 36 ans a pu s’éloigner de l’environnement bavarois et rebondir après son licenciement en mars dernier au profit de Thomas Tuchel. Libre après cette compétition, il est dans le viseur de plusieurs écuries, avec notamment le nom de Liverpool qui revient pour assurer la succession de Jürgen Klopp. Oui, mais voilà, Julian Nagelsmann apprécie un autre défi tout aussi prestigieux.

Le Bayern Munich préfère Xabi Alonso, mais…

Selon les dernières indiscrétions de Bild, les intérêts étrangers ne sont pas réellement concrets. De plus, Julian Nagelsmann aurait clairement envie de revenir à Munich afin de prendre la suite de Thomas Tuchel pour la saison prochaine. L’occasion de relancer le projet qu’il avait initié avec le Rekordmeister. À l’époque mis à la porte par l’ancienne direction composée d’Oliver Kahn et d’Hasan Salihamidžić, il retrouverait ainsi un environnement différent avec Jan-Christian Dreesen, Herbert Hainer, Christoph Freund et Max Eberl.

Un contexte qui a bien changé et qui pourrait donner des envies de revenir au projet Julian Nagelsmann pour le Bayern Munich. Cependant, le club bavarois est certes favorable à l’option menant à l’ancien coach d’Hoffenheim et du RB Leipzig, mais la priorité reste Xabi Alonso, l’actuel coach du Bayer Leverkusen. Pour le moment plan B du Bayern Munich, Julian Nagelsmann n’est pas rancunier, mais davantage revanchard et entend bien prouver que le Rekordmeister a fait le mauvais choix en l’écartant.