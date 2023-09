Isco sort du silence sur le Real Madrid

Arrivé cet été en qualité de joueur libre au Real Betis, Isco (31 ans) parvient à se remettre en selle malgré les nombreux doutes émis lors de sa signature. Elu homme du match lors des 4 premières rencontres de son équipe en Liga, l’international espagnol retrouve des hauteurs auxquelles il nous avait auparavant habituées du côté du Real Madrid. Dans un entretien accordé à AS, le quintuple vainqueur de la C1 est justement revenu sur sa fin d’aventure compliquée dans la capitale espagnole.

«Je n’ai pas l’impression d’avoir été traité injustement ces dernières années, même si je pense que j’aurais pu jouer davantage. Le football est complexe et il faut savoir s’adapter à chaque situation, a-t-il rappelé. J’aimerais avoir un bon accueil de la part des supporters car le Real Madrid a été l’équipe la plus importante de ma carrière. J’ai toujours essayé de faire de mon mieux, même si j’aurais peut-être dû partir plus tôt en raison de ma situation lors de la dernière saison. Mais on apprend de tout.»