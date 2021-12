Gabon : la liste convoquée pour la CAN 2021

Le sélectionneur du Gabon Patrice Neveu a dévoilé ce samedi la liste des joueurs convoqués dans le cadre du rassemblement comptant pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. L'entraîneur français a décidé de ne pas convoquer l'ancien milieu de terrain de Dijon Didier Ndong, après avoir refusé de rallier la sélection pour contester l'arrestation de plusieurs membres de l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG).

On retrouve néanmoins dans cette liste peu de surprises : écarté par Mikel Arteta à Arsenal, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang sera tout de même présent, tout comme plusieurs joueurs évoluant en France (L1 et L2), comme le Clermontois Jim Allevinah, le Niçois Mario Lemina ou encore le Dijonnais Bruno Ecuele Manga. Pour rappel, les Léopards sont dans le groupe C en compagnie des Comores, le Ghana et le Maroc.