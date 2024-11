Italie - France : Spalletti déçu du match de son équipe

Après la défaire de l’Italie ce soir face à la France (1-3), Luciano Spalletti, le sélectionneur italien, a exprimé ses regrets en fin de rencontre.«Ce qui a manqué ce soir, c’est la qualité. Nous n’avons pas été bons dans les choix et dans la sortie de balle. Nous n’avons pas fait les choix difficiles, notamment au milieu» a-t-il commenté au micro de la Rai.

Le coach a également dressé un récapitulatif des trois derniers mois de son équipe : «Le bilan des 3 derniers mois ? Positif. On a vu l’état d’esprit du groupe. Cette défaite cause quelques problèmes en termes de confiance et de moral. Mais elle ne doit pas fragiliser ce que vous avons construit».