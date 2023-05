Arsenal - Wolverhampton : les compositions officielles

La Premier League effectue son dernier tour de piste de la saison sur le site Foot Mercato ! Ce dimanche, Arsenal reçoit dans son antre de l’Emirates Stadium, Wolverhampton, pour le compte de la 38ème et dernière journée de championnat d’Angleterre. Longtemps leaders et prétendants au sacre en Premier League, les Gunners (2e, 81pts) ont littéralement décroché dans le sprint final, laissant Manchester City (1er, 89pts) célébrer un troisième titre consécutif sur la scène nationale. Si cet ultime duel est dépourvu d’enjeu, les hommes de Mikel Arteta, défaits lors de leurs deux derniers duels face à Brighton (0-3) et Nottingham Forest (1-0), auront à cœur d’achever cette saison sur une bonne note. Même cas de figure avec Wolverhampton. Seulement treizièmes de Premier League (41pts), loin de leurs ambitions initiales, les Wolves n’ont plus rien à jouer lors de cette dernière échéance. Un résultat positif face au dauphin du championnat permettra cependant aux protégés de Julen Lopetegui de se projeter un peu plus sereinement sur la saison prochaine.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 17h30. Pour cette dernière sortie en Premier League, Mikel Arteta a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3, performant tout au long de la saison. Jakub Kiwior enchaîne une nouvelle titularisation en défense aux côtés de Gabriel, Ben White et Thomas Partey. Le milieu de terrain est composé de Granit Xhaka, Jorginho et Martin Odegaard, tandis que Leandro Trossard, Buyako Saka et Gabriel Jésus sont titulaires en attaque. Du côté des visiteurs, Julen Lopetegui reconduit son traditionnel 4-4-2 avec un duo d’attaquant composé de Raul Jiménez et Hwang Hee-Chan. Le milieu de terrain est occupé par Matheus Nunes, Mario Lemina, Joao Gomes et Adama Traoré, tandis que Nelson Semedo, Nathan Collins, Max Kilman et Hugo Bueno sont alignés en défense pour tenter de contrer les offensives adverses.

Les compositions :

Arsenal : Ramsdale – White, Kiwior, Gabriel, Partey – Xhaka, Jorginho, Odegaard - Saka, Gabriel Jésus, Trossard.

Wolverhampton : Jose Sa – Semedo, Collins, Kilman, Bueno – Traoré, Lemina, Gomes, Nunes - Jiménez, Hee-Chan.