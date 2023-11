Vidéo : l’incroyable but en D7 de John Rooney, petit frère de Wayne !

Derrière Wayne, on retrouve John. En effet, John Rooney, petit frère de l’ancienne gloire des Three Lions et de Manchester United - aujourd’hui entraîneur de Birmingham City - est également footballeur, mais à un niveau bien plus inférieur. En effet, le joueur de 32 ans, au poste de milieu offensif, est retourné cet été dans son club formateur, le FC Macclesfield, après avoir évolué dans les basses divisions outre-Manche (National League, League Two) ou encore en MLS.

Et lors de la rencontre entre les Silkmen - surnom donné au club évoluant en D7 anglaise - et le Basford United FC, le natif de Liverpool s’est amené le ballon seul jusqu’au rond central et s’est ensuite offert un superbe but depuis le milieu de terrain, lobant ainsi le gardien adverse depuis plus de 45 mètres pour ouvrir la marque avant la pause (45e). Le match se terminant finalement sur un score de parité entre les deux formations (1-1).