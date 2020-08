LdC : Rudi Garcia s'explique pour Moussa Dembélé

Ce samedi soir, l'Olympique Lyonnais va affronter Manchester City en quart de finale de l'UEFA Champions League. Les Gones évolueront en 3-5-2 ou 5-3-2 selon les phases de jeu. Et comme face à la Juventus Turin, Rudi Garcia a décidé de miser sur le duo Memphis Depay-Karl Toko Ekambi en attaque, laissant ainsi Moussa Dembélé sur le banc.

Un choix qu'il a expliqué au micro de RMC Sport avant la rencontre. «Karl Toko Ekambi est plus polyvalent. Il peut jouer devant et sur un côté. On a besoin de sa vitesse. Moussa Dembélé est important pour nous. Il va amener sa puissance au cours de la rencontre. Si on se réfère à Turin et aux quarts déjà joués, comme PSG-Atalanta, les joueurs sortis du banc ont apporté. On va faire le résultat à 25 et à 16 sur le terrain, les 11 qui vont jouer et les 5 qui vont entrer seront très importants».